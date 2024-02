100% da Rede Municipal de Educação de Volta Redonda - 104 unidades escolares - são monitoradas pela Semop - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 23/02/2024 11:23

Volta Redonda - A Secretaria de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop) vai garantir a segurança da nova Creche Dauro Aragão, no bairro Tangerinal. O espaço público será o maior da cidade, com a oferta de 400 vagas para Educação Infantil – crianças de zero a três anos, que vão ocupar as vagas para berçário (a partir de três meses) e maternais I, II e III, todas em tempo integral. O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, realizou nesta semana uma visita técnica à creche para identificar os locais onde serão instaladas as câmeras de monitoramento. A instalação dos equipamentos será realizada pela empresa Vegas Vigilância e Segurança.

Hoje, 100% da Rede Municipal de Educação, que conta com 104 unidades (entre creches, escolas, escolas especializadas e centros de educação infantil), são monitoradas pela Semop. O secretário Luiz Henrique explicou que a nova creche será incluída nesta rede, onde o monitoramento é feito pela Vegas – responsável pela instalação das câmeras –, mas também pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), 24 horas.

“Com esses equipamentos vamos ampliar a proteção da maior creche pública de Volta Redonda. Além do monitoramento contínuo, teremos também sensor de presença e o ‘botão do pânico’, que em situações de iminente perigo aciona o Ciosp, que, por sua vez, emite alertas para a Polícia Militar e Guarda Municipal (GMVR). Este serviço garante tranquilidade às crianças, pais e também aos profissionais”, destacou o secretário.

As obras da creche municipal estão praticamente finalizadas, com as equipes concluindo os retoques finais. O serviço é executado pela FOA (Fundação Oswaldo Aranha), enquanto a prefeitura irá adquirir o prédio. A previsão é que o local seja entregue à população no mês que vem.

Edifício adaptado e com elevadores panorâmicos

A Creche Dauro Aragão, que levará o nome do presidente da FOA falecido em fevereiro de 2021, fica num terreno de 1.250 m² e tem quase 3 mil m² de área construída na Rua 28, nº 619, no bairro Tangerinal. O edifício tem três pavimentos e o acesso será garantido por rampas, escadas e dois elevadores panorâmicos. O projeto, executado pelo IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda), respeita as normas de acessibilidade exigidas pelo Ministério Público estadual.

As 14 salas de aula estão divididas nos três andares. Todos os pisos também contam com banheiros infantis para meninos e meninas, banheiro feminino e masculino para adultos, refeitório e área para banho. No primeiro pavimento ficam o berçário e a área para banho em bebês.

O local tem toda estrutura necessária para o funcionamento de uma unidade escolar: secretaria; sala dos professores, da direção, da orientação pedagógica e orientação educacional; sala de audiovisual; arquivo; dispensa; recepção; cozinha; além de solário e pátios cobertos e descobertos.