Empresa responsável pela obra já iniciou a preparação para a concretagem da laje térreaCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 22/02/2024 14:13

Volta Redonda - As obras das futuras novas instalações do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Roma (Parque das Garças), em Volta Redonda, tiveram nesta semana a finalização dos serviços de fundação da unidade – e já vão entrar na próxima etapa. A empresa responsável pela empreitada já iniciou a preparação para a concretagem da laje térrea, com a colocação de brita, da lona e da ferragem. A previsão é de que o serviço seja realizado ainda nesta semana.

Em paralelo, a empresa começou a fazer a perfuração das sapatas do muro da unidade, a fim de que na próxima semana seja possível começar essa parte da obra, com uma equipe maior trabalhando no local. Para que os trabalhos possam ter um horário estendido, já foi feita a ligação com a rede de água e solicitada a ligação da energia elétrica. Quando o concreto da laje térrea estiver curado (seco), começarão os serviços de alvenaria das paredes externas do novo prédio do Cras, assim como das paredes internas, que serão no sistema pré-montado (steel frame).

Estrutura

Quando concluído, o novo Cras do Roma – localizado na Rua Curió – vai substituir a atual unidade em funcionamento e terá capacidade de referenciamento para 2.500 famílias, com uma estrutura composta por três salas para atendimentos coletivos e particularizados; uma sala de administração; uma sala para Telecentro (inclusão digital); um auditório; uma cozinha; recepção; e banheiros para os usuários e funcionários. A unidade terá um total de 447 metros quadrados em um terreno de 1.130 m². A equipe da unidade será constituída por coordenação, auxiliar administrativo, orientadora social, assistente social e psicóloga.

O Cras vai continuar a oferecer serviços, projetos e programas como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), que contribui para a integração dos serviços socioassistenciais, programas de transferência de renda e benefícios assistenciais, potencializando o impacto das ações e serviços da assistência social para as famílias nos territórios dos Cras. Para isso, ele promove atividades que fortalecem o sentimento de pertencimento familiar, a cultura do diálogo, do respeito aos direitos e da confiança entre os membros do grupo familiar, de forma a possibilitar o restabelecimento da função protetiva da família.

O local também vai permitir a continuidade de outras ações já desenvolvidas, como campanhas socioeducativas e palestras, com vistas à criação de ambiências familiares mais solidárias, democráticas e participativas, bem como à prevenção ao risco (trabalho infantil, violências, abuso e exploração sexual, entre outros). O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que objetiva complementar o trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária, é outra iniciativa realizada por meio dos Cras.

E a unidade do Roma também ofertará o acesso e estímulo à inclusão digital, com oficinas para participação da comunidade para pessoas a partir de dez anos, e oficinas de inclusão produtiva para pessoas a partir de 16 anos, como Barbeiro, Trancista, Culinária, Designer de sobrancelha, Manicure etc.

Atendimentos

Entre janeiro de 2021 e outubro de 2023, a atual unidade do Cras em funcionamento na região, localizada no bairro Roma II, realizou 4.470 atendimentos particularizados; com a construção da nova unidade, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) projeta que conseguirá ampliar ainda mais os atendimentos à população, com qualidade e eficiência.

“Nosso trabalho frente à prefeitura, desde 2021, foi de reconstrução. Mas não queremos parar por aí, e para isso queremos melhorar sempre. Com essa nova unidade do Cras no Roma, temos certeza que a população local terá um serviço ainda melhor”, afirmou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.