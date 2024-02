Após golpe, idoso ficou sem recursos para se manter; polícia também encontrou revólver e munições - Reprodução/PCERJ

Publicado 21/02/2024 15:10 | Atualizado 21/02/2024 15:48

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam em flagrante na noite desta terça-feira (20) dois homens, de 46 e 31 anos, acusados de furto mediante fraude, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. A vítima é um idoso de 70 anos, com deficiência, tio do criminoso de 46 anos. O prejuízo do idoso com as transações fraudulentas chega a quase R$ 70 mil.



De acordo com as informações da Polícia Civil, o setor de inteligência da 93a DP (Volta Redonda) apurou que a dupla realizou 50 transações numa máquina de cartões, totalizando R$ 69,6 mil, utilizando apenas um cartão de débito.



Os policiais localizaram o suposto proprietário da máquina de cartões, o criminoso de 31 anos, que disse aos policiais que apenas emprestou o CPF para um amigo cadastrar a máquina de cartões, mas que não tinha conhecimento de como estaria sendo usada. O criminoso também indicou aos policiais civis onde o amigo morava.



Chegando ao local, os agentes foram recebidos pelo golpista, que disse aos policiais que apenas passava o cartão e recebia um porcentagem pelas transações. Após permitir a entrada dos agentes, foi feita ma busca na residência, e os policiais encontraram duas máquinas de cartão, da mesma operadora, e um revólver calibre 38, totalmente municiado (seis munições) e mais 12 munições sobressalentes.



Os policiais descobriram que o cartão usado nas fraudes era do idoso de 70 anos, que tem uma deficiência, e que o sobrinho dele, por ter convivência com a vítima, pegava o cartão, realizava a transação e devolvia o cartão ao lugar onde havia pego, para não despertar suspeitas. O golpe se repetiu nos últimos três meses, e deixou a vítima sem condições financeiras para se manter. Ao ser questionado pelos policiais, o acusado permaneceu em silêncio e não apresentou nenhuma versão para os fatos.



A dupla foi presa em flagrante e encaminhada à 93a DP (Volta Redonda), onde permaneceram presos.