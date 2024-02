Objetivo é acabar com os alagamentos na Avenida Antônio de Almeida, a principal do Retiro, que costuma acontecer em dias de temporais - Divulgação/Secom PMVR

Objetivo é acabar com os alagamentos na Avenida Antônio de Almeida, a principal do Retiro, que costuma acontecer em dias de temporaisDivulgação/Secom PMVR

Publicado 20/02/2024 15:36

Volta Redonda - Dando continuidade à segunda fase da construção do sistema de drenagem pluvial na Avenida General Euclides de Figueiredo, no bairro Retiro, a Prefeitura de Volta Redonda concluirá nesta semana o trecho até o cruzamento com a Avenida Ceará e iniciará a outra parte da obra. Para que os trabalhos possam avançar, será necessária a interdição do cruzamento entre as vias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), que está realizando a obra, a previsão é que até sexta-feira (23) seja concluída a instalação das galerias pré-moldadas (com 2,80m por 1,80m) no trecho de 27 metros até o cruzamento entre as avenidas. A segunda parte, após o cruzamento, terá 360 metros de galeria de captação de água da chuva e será iniciada em seguida.

“A primeira fase da obra envolveu a construção de 150 metros de sistema de drenagem. Agora, estamos avançando nesta etapa e vamos ampliar a galeria, que terá mais de 500 metros, em direção ao Córrego dos Carvalhos. O objetivo é acabar com os alagamentos na Avenida Antônio de Almeida, a principal do Retiro, que costuma acontecer em dias de temporais. A captação será invertida, jogando a água da chuva para a nova galeria na Euclides Figueiredo, levando para o córrego, diminuindo o que cai totalmente na Antônio de Almeida”, explicou Poliana Moreira, secretária de Infraestrutura.

Trânsito

Com a nova etapa da obra avançando, será necessário interditar o cruzamento entre as avenidas Euclides Figueiredo e Ceará a partir desta quarta-feira (21). De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), o acesso à Avenida Ceará neste trecho será somente para moradores durante a obra.