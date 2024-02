Equipes das secretarias municipais de Saúde e de Infraestrutura utilizaram um drone para inspecionar casas - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 20/02/2024 15:43

Volta Redonda - O Eucaliptal é o décimo bairro a receber a força-tarefa contra dengue da Prefeitura de Volta Redonda. As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, chikungunya e zika – começaram nesta terça-feira (20) e seguirão até a próxima sexta (23) no bairro. A iniciativa acontece em conjunto com as secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Infraestrutura (SMI), que viabilizam mais de 50 agentes de endemia para vistoriar as residências e orientar os moradores e equipes de limpeza urbana.

Atrelada às ações de manutenção, a SMI disponibiliza também dez caçambas em pontos estratégicos do bairro para descarte de materiais inutilizados, que acabam se tornando criadouros para o mosquito, além de auxiliar na retirada de materiais inservíveis no interior dos imóveis. A força-tarefa passou a contar recentemente com o auxílio de um drone para identificar possíveis locais de risco e que podem ser de difícil acesso – como por exemplo, caixas d’águas destampadas. Neste caso, a prefeitura fornece telas de proteção, a fim de evitar o desenvolvimento das larvas.

Uma das moradoras do Eucaliptal que receberam os agentes foi Edna Motte Caldeira, que procura tomar todos os cuidados para evitar o surgimento de criadouros do mosquito em sua casa. “É muito importante a gente se cuidar, cuidar do quintal, porque a dengue é uma doença que mata. A gente precisa se conscientizar, por isso não deixo pratinhos de planta com água, nem nada que possa acumular água no quintal.”

Até o momento, a força-tarefa contra a dengue já percorreu os bairros Sessenta, Dom Bosco, Aterrado, Jardim Paraíba, Nossa Senhora das Graças, Santa Cruz, Aero Clube e Água Limpa.

160 focos de dengue no Água Limpa

As equipes da força-tarefa percorreram na última semana o bairro Água Limpa, onde foram vistoriados um total de 1.267 imóveis, nos quais foram encontrados 106 focos de dengue pelos agentes de endemia.

“Os agentes de endemia se depararam ainda com três caixas d´água abertas, e os moradores receberam a tela de proteção e foram orientados a manter a vistoria na casa para evitar a proliferação do Aedes. Outras 1.036 casas estavam fechadas no bairro”, disse a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad.

Fumacê

Além das ações da força-tarefa, a Secretaria Municipal de Saúde prossegue com o fumacê UBV (Ultrabaixo Volume) percorrendo os bairros da cidade. Na segunda-feira (19), o veículo passou pelo

São Lucas, Jardim Esperança e Casa de Pedra; nesta terça, pela manhã, foi a vez do Siderlândia, Jardim Belmonte, sendo que à tarde o fumacê está agendado para os bairros Belmonte e Padre Josimo.

Na quarta-feira (21), o fumacê passará em parte do Santo Agostinho, incluindo os morros da Conquista, Caviana e Harmonia; à tarde, será a vez do Água Limpa e Pedreira. Na quinta-feira (22) pela manhã, o fumacê voltará ao Santo Agostinho, incluindo o Morro da Paz, e a Vila Americana; o Eucaliptal terá o serviço à tarde. Na sexta-feira, o fumacê UBV passará por possíveis áreas não trabalhadas durante a semana.

Denúncias

Caso a população queira denunciar algum possível foco de dengue, a situação pode ser informada pelo número 156 ou diretamente com a Vigilância Ambiental, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelos números (24) 99233-4480 (WhatsApp) e 3512-8498.