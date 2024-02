Obra foi iniciada neste mês e visa melhorar acesso à água potável e condições de saneamento básico - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 21/02/2024 12:28

Volta Redonda - Os moradores do bairro Vila Rica-Três Poços, em Volta Redonda, serão beneficiados em breve com novas redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto. A obra do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) foi iniciada neste mês e visa melhorar o acesso à água potável e as condições de saneamento básico da região.

Os trabalhos acontecem na Rua 6, onde, de acordo com o Saae-VR, os moradores tinham acesso à água por meio de ligação feita no início da rua, o que prejudicava o abastecimento das residências.

Para atender à demanda dos residentes, as equipes estão construindo 180 metros de rede de água com tubos PVC de 50mm de diâmetro, e 120 metros de rede de esgoto com tubulação – também de PVC – com diâmetro de 150mm.

“É uma obra de grande importância que vai beneficiar cerca de 25 famílias. O trabalho para melhorar o saneamento e o abastecimento de água potável em todos os bairros é constante para beneficiar toda a população”, afirmou o diretor-executivo do Saae, Paulo Cesar de Souza, o PC.