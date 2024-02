Kits beneficiam cerca de 38 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA no município - Cris Oliveira/Secom PMVR

Kits beneficiam cerca de 38 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA no municípioCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 22/02/2024 18:21

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), iniciou nesta quinta-feira (22), a entrega dos novos uniformes para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Serão beneficiados cerca de 38 mil alunos matriculados na Educação Infantil (creche, centros e educação especial), Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano) e EJA (Educação de Jovens e Adultos) do município.

O kit de uniforme do Ensino Fundamental I é composto por três camisas de manga curta, uma camisa de manga longa, uma regata e duas bermudas. Os alunos do Ensino Fundamental II e da EJA ganharão três camisas de manga curta, uma camisa de manga longa e uma regata. Já o kit para a Educação Infantil contém uma calça, uma jaqueta, duas bermudas, duas camisetas de manga curta e uma regata.

“A cada ano letivo é de extrema importância que os alunos tenham acesso ao uniforme, que promove um senso de identidade e pertencimento à instituição, construindo uma conexão entre os alunos e a comunidade escolar”, destacou o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.

As primeiras unidades escolares a receberem os novos uniformes foram as escolas municipais Mato Grosso do Sul, no Caieiras; Helena Maria Estefani e Prof. Juracy Varanda de Almeida Gama, ambas na Água Limpa; Marizinha Félix Teixeira de Lima, em Três Poços; Wandir de Carvalho, no Siderlândia; e Tocantins, no Retiro.

“Os uniformes nos ajudam a criar um ambiente seguro e protegido para os alunos, funcionários e visitantes da escola. Isso traz identidade aos alunos. É um momento esperado por todos, pois renova a vestimenta trazendo sensação de bem-estar e cuidado. Procuramos refletir com toda a comunidade a importância do uso do uniforme escolar e o papel de todos incentivando e cobrando”, falou a diretora da Escola Municipal Tocantins, Angélica Gomes Teixeira.

Cronograma de entrega

A entrega dos kits com os novos uniformes continuará na próxima segunda-feira (26), nas seguintes escolas: Goiás, em Três Poços; Graciema Coura, no Conforto; Lions Club, na Nova Primavera; João Paulo I, no Siderlândia; Mário Vilain, no Açude II; Jesus Menino, no Belmonte; Palmares, no Jardim Europa; e Paulo IV, no Açude.

A distribuição do material seguirá até o dia 6 de março (quarta-feira) totalizando as escolas da Rede Municipal de Ensino, composta por 107 unidades.