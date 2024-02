PMs foram acionados pelo funcionário de uma loja de utensílios domésticos, na Avenida Lucas Evangelista - Divulgação/PMERJ

Publicado 22/02/2024 18:42

Volta Redonda - Um homem de 28 anos foi detido por policiais militares no final da tarde desta quarta-feira (21), por suspeita de furtos cometidos em estabelecimentos comerciais no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Os PMs foram acionados pelo funcionário de uma loja de utensílios domésticos, na Avenida Lucas Evangelista, afirmando que um homem de camisa branca e bermuda cinza havia furtado uma mochila no estabelecimento.

Os policiais conseguiram abordar um suspeito com as mesmas características, ainda na Av. Lucas Evangelista, mas ele estava sem a mochila. Durante a revista pessoal, foi encontrado um pacote de aparelhos de barbear no bolso do suspeito. O homem confessou ter furtado o artigo em uma drogaria, ao lado da loja onde ele haveria furtado a mochila. Os PMs entraram em contato com o gerente da drogaria, que confirmou o furto, por meio das câmeras de monitoramento da loja. A mochila também foi encontrada, posteriormente.

O autor do furto, juntamente com as testemunhas, foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para apresentação à autoridade policial. O suspeito foi detido por furto.