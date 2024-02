Caso foi registrado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Residencial Ingá II (Minha Casa, Minha Vida) - Divulgação/PMERJ

Publicado 26/02/2024 18:08

Volta Redonda - Dois suspeitos de tráfico foram presos e um menor de 16 anos foi apreendido, no início da noite desta domingo (25), no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Com o trio, a Polícia Militar encontrou drogas, uma pistola .40 e munições. O caso foi registrado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Residencial Ingá II (Minha Casa, Minha Vida).

Segundo as informações da Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento pelo bairro quando recebeu informações de que elementos armados estariam traficando drogas na localidade. Os policiais realizaram um cerco e conseguiram abordar os três suspeitos. Com eles foram encontrados 203 pinos de cocaína (276 gramas); 83 pedaços de maconha (380g); 13 frascos de loló (130ml); R$ 45 em dinheiro; uma pistola .40; 15 munições .40; além de dois rádio transmissores.

O trio e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência. Os dois adultos presos - de 30 e 18 anos - foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico (agravado), posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores, permanecendo presos. O menor permaneceu apreendido.