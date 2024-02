Acusado agrediu idosa de 60 anos com uma barra de ferro e tentou estrangulá-la com um cinto - Divulgação/Deam-VR

Publicado 27/02/2024 10:50 | Atualizado 27/02/2024 11:06

Volta Redonda - Um homem de 31 anos, acusado de tentativa de feminicídio contra a ex-sogra, foi preso na noite desta segunda-feira (26) por policiais civis da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda. A prisão foi efetuada próximo à Deam, no bairro Aterrado, após o acusado ter sido reconhecido na rua por um policial da unidade especializada.

Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto, pelo crime cometido em novembro de 2022, no bairro Eldorado, em Volta Redonda. O acusado agrediu a idosa - que tinha 60 anos na época do crime - com uma barra de ferro e depois tentou estrangulá-la com um cinto. A vítima conseguiu escapar após a filha dela chegar e chamar a polícia. O acusado conseguiu fugir na ocasião.

O preso foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.