Ação foi realizada com os agentes das Pastorais Sociais, que trabalharão como multiplicadores - Divulgação/Secom PMVR

Ação foi realizada com os agentes das Pastorais Sociais, que trabalharão como multiplicadoresDivulgação/Secom PMVR

Publicado 29/02/2024 11:54

Volta Redonda - A Vigilância Ambiental de Volta Redonda, em parceria com a Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, promoveu nessa quarta-feira (28), no auditório da Cúria Diocesana, na Vila Santa Cecília, uma capacitação sobre arboviroses – doenças como a dengue, zika e chikungunya, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A ação foi realizada com os agentes das Pastorais Sociais, que trabalharão como multiplicadores a fim de colaborar com a prevenção de arboviroses em visitas as famílias.

Para a coordenadora da Vigilância Ambiental, Janaína Soledad, a cooperação do poder público com as lideranças das comunidades vem se somar aos esforços do governo municipal na prevenção à dengue, que tem sido a questão de maior atenção no momento.

“Ficamos gratos com o trabalho, pois percebemos a associação da comunidade de uma maneira geral. A Diocese tem uma entrada nas comunidades, as pessoas escutam, então falar sobre o assunto nas missas, nos encontros, nos grupos, é extremamente importante. Já saímos daqui com ideias de mutirões e de mobilizações. Ressalto que, com as parcerias alinhadas com as nossas forças, vamos conseguir vencer essa batalha contra o mosquito”, disse.

A responsável pelas Pastorais Sociais da Diocese, Clemilde Dalbone, destaca a parceria com a Prefeitura de Volta Redonda para o combate à dengue. “Essa é mais uma ação em colaboração com as secretarias e demais órgãos da prefeitura, visando capacitar os agentes das pastorais para também atuarem de forma ativa no combate, por exemplo, da dengue”, comentou.

Ações de combate e prevenção à dengue

Além de iniciativas como a parceria com a Diocese, a Prefeitura de Volta Redonda – por meio das iniciativas intersetoriais que têm à frente a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) – tem realizado diversas ações de combate e prevenção à dengue, como os carros fumacê UBV (Ultrabaixo Volume) que têm percorrido os bairros do município, a força-tarefa que tem percorrido as localidades, campanhas de conscientização e aumento da capacidade de atendimento das unidades de saúde, sem esquecer das campanhas de conscientização, que incluem a recomendação de medidas que ajudam a impedir a proliferação do mosquito transmissor. Tais medidas foram elogiadas, inclusive, no site da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A Vigilância Ambiental de Volta Redonda também disponibiliza dois números para quem precisar tirar dúvidas ou enviar denúncias: (24) 99233-4480 (WhatsApp) e 3512-8498, que estão disponíveis para a população de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.