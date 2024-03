Com a conclusão de obras de drenagem, equipes estão preparando solo para aplicar novo asfalto - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 29/02/2024 19:23

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda retomou nesta quinta-feira (29) as obras de drenagem e pavimentação na Estrada da Companhia, no bairro Roma. Com a instalação do novo sistema de drenagem da água da chuva concluída na via, as equipes iniciaram o trabalho de preparação para aplicação do novo asfalto. Para que o serviço aconteça, serão necessárias interdições de trechos da estrada, e a pavimentação tem previsão para ser concluída em cerca de 30 dias.

O primeiro trecho da Estrada da Companhia a receber as frentes de trabalho fica entre as avenidas Olímpio Teixeira e Faisão. Toda a camada de asfalto antiga está sendo removida e o solo será preparado para receber o novo asfaltamento. Também serão feitos serviços de recuperação de calçadas e construção de bueiros, entre outros.

A planilha da obra prevê que a nova pavimentação vai alcançar o trecho que vai da ponte próxima aos condomínios residenciais até o trevo de acesso à estrada Roma-Getulândia.

“O objetivo é fazer uma base de qualidade, que garanta mais durabilidade ao asfalto que será colocado na rua”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Interdição

Para que o serviço de asfaltamento da pista e recuperação de calçadas possa ser realizado, trechos das Estrada da Companhia precisarão ser interditados ao longo do período dos trabalhos. De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), as equipes da secretaria estão sinalizando a via para orientação aos motoristas.

“As interdições acontecerão por trechos, para minimizar os impactos no trânsito do bairro. O fluxo de veículos, incluindo o itinerário dos ônibus, será desviado para ruas e avenidas paralelas”, explicou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) também vão atuar na organização do trânsito e orientação aos motoristas durante a obra.

Novo asfalto já chegou a 29 ruas do bairro

Em convênio com o Governo do Estado, a Prefeitura de Volta Redonda também já asfaltou 29 ruas da região do Roma. As vias pavimentadas estavam entre as mais problemáticas dos bairros, com muitos buracos e pavimento já deteriorado pelo tempo.

“Já conseguimos retomar os trabalhos na Estrada da Companhia, e a próxima etapa é retomar o asfaltamento na estrada que liga o Roma ao distrito de Getulândia (Rio Claro). Agradeço ao Governo do Estado por mais essa parceria, que prevê novo asfalto para mais de 300 ruas em diversos bairros de Volta Redonda”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.