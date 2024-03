Mobilização no combate ao Aedes aegypti ganhou reforço nesta sexta-feira (1º), com moradores do Santa Rita do Zarur - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 01/03/2024 16:47

Volta Redonda - A mobilização no combate ao Aedes aegypti – mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya – ganhou reforço nesta sexta-feira (1º), com o apoio de moradores do Santa Rita do Zarur. Eles acompanharam os profissionais das secretarias de Saúde (SMS) e de Infraestrutura (SMI) que estão atuando no bairro com a força-tarefa contra a dengue montada pela prefeitura.

“São agentes da comunidade, voluntários que estão ajudando nossos agentes a identificar os pontos críticos dentro do bairro, auxiliando para que as pessoas recebam os agentes dentro de suas residências, e também passando orientações aos moradores”, explicou a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, lembrando que a ação acontece no bairro também neste sábado (2).

O Santa Rita do Zarur é o 15º bairro a receber a força-tarefa. Os voluntários e os agentes de endemia percorreram diversas vias da localidade, verificando possíveis focos do mosquito e orientando os moradores sobre os cuidados necessários para que o mosquito não se reproduza. Em algumas residências foram encontrados recipientes com água parada e objetos que podem se tornar criadouro do mosquito. A dona de casa Natália Ruffo recebeu os agentes em sua casa para as devidas orientações e falou sobre a importância da prevenção.

“A gente tenta prevenir ao máximo, passa repelente, faz o que pode. Mas, por exemplo, minha mãe está com dengue, sentindo dores. É muito importante receber a visita dos agentes, porque ajuda na prevenção, passa os cuidados que precisamos ter. Às vezes, a gente não tem noção, e as equipes reforçam”, contou Natália, que mora no local há mais de 20 anos.

Além dos agentes de endemias e os voluntários, a força-tarefa conta ainda com equipes da Secretaria de Infraestrutura que estão recolhendo, com apoio de caminhões, entulhos e diversos outros materiais não servíveis que podem armazenar água parada e virar criadouros do Aedes aegypti.

“Moradores, lideranças, representantes das igrejas católica e evangélica e governo municipal estão, juntos, atuando no bairro, fazendo limpeza, removendo focos e ações de conscientização. Estamos juntos contra a dengue. Peço aos moradores que abram suas casas para o mutirão contra à dengue até este sábado, dia 2. A ação realizada pela prefeitura conta com a ajuda de voluntários e lideranças do bairro e novamente eu peço: abram suas casas para os agentes e voluntários, olhem o quintal, caixa d’água e plantas. Vamos eliminar todos os focos”, frisou o presidente da Câmara Municipal, o vereador Edson Quinto, que ajudou a organizar esta etapa da campanha.

Até o momento, a força-tarefa contra a dengue já percorreu os bairros São Lucas, São Cristóvão, Minerlândia, São Carlos, Eucaliptal, Sessenta, Siderópolis, Dom Bosco, Aterrado, Jardim Paraíba, Nossa Senhora das Graças, Santa Cruz, Aero Clube e Água Limpa.

‘Dia D’

Janaína Soledad lembrou ainda que neste sábado (2), no Santa Rita do Zarur, o trabalho da força-tarefa será integrado ao “Dia D” de combate à dengue. “Um dia de todo o Brasil se juntar para fazer suas campanhas, seus mutirões, para eliminar os focos do mosquito”, reforçou a coordenadora da Vigilância Ambiental.

Anunciado nesta semana pelo Ministério da Saúde, o “Dia D” de combate à dengue será uma mobilização nacional, programada para este sábado (2), para reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito, com o tema “10 minutos contra a dengue”. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforçou a mobilização em todo o país.

“Faço aqui um chamamento à sociedade para que estejam conosco no ‘Dia D - Brasil unido contra a dengue’. Este é um momento de atenção não só das autoridades sanitárias, do Ministério da Saúde, mas também de toda a sociedade”, alertou.