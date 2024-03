Objetivos dos cursos são promover qualificação para o mercado de trabalho e fomentar o empreendedorismo - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 01/03/2024 10:34

Volta Redonda - A Fundação Beatriz Gama (FBG), da Prefeitura de Volta Redonda, inicia em março as novas turmas dos cursos profissionalizantes da instituição. As opções são para capacitação nas áreas de confeitaria, corte e costura, estética corporal, eventos, mecânica de autos, depilação, cabelereiro, manicure com aplicação de acrigel, maquiagem e empreendedorismo.

Os objetivos da FBG com a iniciativa são promover qualificação para o mercado de trabalho e fomentar o empreendedorismo. Entre 2021 e 2023, a fundação certificou mais de 1,5 mil pessoas.

“Esses cursos são oferecidos para a profissionalização dos jovens e adultos, para que eles possam aperfeiçoar suas habilidades e, com isso, tenham oportunidades no mercado de trabalho, crescendo profissionalmente”, afirmou o presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira, acrescentando que as aulas têm conteúdo focado nas necessidades reais do mercado, gerando condições aos participantes de desenvolvimento do empreendedorismo e geração de renda.

E o depoimento de Kely Andrade, moradora do bairro Retiro, confirma a afirmação acima. Ela fez o curso de confeitaria no segundo semestre do ano passado, começou a vender bolos e doces por encomenda e, agora, tem uma doceria móvel para vendas a pronta entrega.

“Sempre me arrisquei, fazia bolos e doces para casa, nunca profissionalmente. Eu trabalhava com panificação, mas os doces sempre foram minha paixão. E depois de quatro meses maravilhosos (tempo de duração do curso de confeitaria na FBG), aprimorei minhas habilidades e passei a trabalhar com o que amo. Antes do curso, nunca pensei que pudesse trabalhar por conta própria”, disse.

Kely reforçou que, mais que aprender receitas, o curso dá uma bagagem de conhecimento. “Aprendemos que, com itens simples, de boa qualidade, aliados à dedicação, levam a gente longe. Sou grata à FBG, que abre portas e está sempre ajudando a comunidade, e ao professor Sérgio Gomes, que me ajudaram financeira e psicologicamente, pois a nova profissão foi fundamental para amenizar o sofrimento pela perda de um filho em meados do ano passado”, contou.

Janaína Chaves Toledo, que também mora no Retiro, foi colega de Kely no curso de confeitaria da FBG e também passou a trabalhar com venda de bolos e doces.

“Bolos de aniversário, docinhos e todos os quitutes que aprendi na aula estão no meu cardápio. E o curso da FBG foi fundamental para que pudesse atuar profissionalmente nessa área. Fazia as receitas de forma amadora. Com a orientação do instrutor, aprendi técnicas de armazenamento, congelamento e precificação, por exemplo. A iniciativa da FBG é uma benção, a gente aprende muito, sem custo nenhum, todo material é fornecido por eles”, acrescentou Janaína.

De acordo com o instrutor de confeitaria, Sérgio Gomes, o curso ensina confeitaria básica com muita técnica. “Os alunos saem sabendo a importância e a função de cada ingrediente da receita. Para um bolo festivo, por exemplo, aprendem desde a estrutura da massa, a quantidade exata de calda para umedecer, o ponto correto dos recheios e a importância da finalização. Mas o mais gratificante é ver e ouvir relatos sobre a alegria de estarem na cozinha e que se sentem importantes por isso”, falou.