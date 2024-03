Polícia Civil aponta que golpes do 'falso Pix' já causaram prejuízo de R$ 200 mil a estabelecimentos de Volta Redonda - Reprodução/PCERJ

Publicado 01/03/2024 10:28 | Atualizado 01/03/2024 10:37

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) identificaram mais um suspeito de estelionato usando o golpe do falso Pix em estabelecimentos comerciais de Volta Redonda. Na tarde desta quinta-feira (29), por volta de 15h30, os agentes recuperaram um conjunto de cama box, avaliado em R$ 6 mil, comprado de forma fraudulenta pelo suspeito de estelionato. Depois de adquirir as mercadorias, utilizando um comprovante falso de Pix, o golpista revendia os produtos, por um valor menor, em seu próprio estabelecimento comercial, no bairro São Geraldo.

Ao ser indagado pelos agentes sobre os golpes aplicados, o suspeito informalmente confessou os crimes, explicando toda a dinâmica da fraude. O suspeito disse ainda que em sua residência, no bairro Jardim Belvedere, havia apenas uma cama box no valor de R$ 6 mil reais, pois as outras já tinham sido vendidas. Os agentes fizeram a recuperação da cama box, que será devolvida ao proprietário da loja lesada.

Na delegacia, para onde foi levado para prestar esclarecimentos, o suspeito foi assistido por três advogados, e permaneceu em silêncio. A investigação prosseguirá para identificação de outros supostos envolvidos e no prazo de até 30 dias será enviado à Justiça o relatório do inquérito policial.

De acordo com a Polícia Civil, até o momento foi apurado que os golpes do “falso Pix” aplicados em Volta Redonda já causaram um prejuízo de mais de R$ 200 mil em uma única rede de supermercados e também em uma franquia de colchões localizado em um shopping da cidade.