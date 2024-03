Atividades da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos incluem palestras e rodas de conversa - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 04/03/2024

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), divulgou a programação do Mês da Mulher, realizado em março para marcar a celebração do Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 8 (sexta-feira). A fim de tratar temas como as conquistas, direitos e políticas públicas de proteção às mulheres, igualdade racial, enfrentamento da violência doméstica e familiar, serão realizadas palestras, rodas de conversa e debates, entre outras, nos espaços públicos do município. A programação tem início nesta segunda-feira (4) e prossegue até o dia 28.

Integrante da SMDH, o Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher) irá participar de diversas atividades programadas para este mês.

“Iremos atuar em equipe e de forma articulada com a SMDH em ações públicas, iniciando as nossas rodas de conversa junto aos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) do município com o tema ‘Papo de Marias: Sororidade’”, adiantou a coordenadora do Ceam, a psicóloga Vanilda Coutinho. “Falar de sororidade (empatia entre as mulheres) é trazer à tona a importância da mudança do paradigma que diz que as mulheres são competitivas entre si. Nossa intenção é destacar, principalmente para o público feminino, o quanto a sororidade é relevante no combate às violências praticadas contra nós”, acrescentou.

Direito à vida e a viver sem violência

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, afirmou que este é um mês para se fazer uma reflexão sobre a situação da mulher. “Os debates e as rodas de conversa têm entre seus objetivos objetivo mostrar para as mulheres a Rede de Acolhimento e Atendimento existente no município. As mulheres de Volta Redonda não estão sós, pois existe uma rede completa em nossa cidade para protegê-las. Elas não são obrigadas a viver sob o mesmo teto com seu agressor. Todas as mulheres merecem viver sem violência, conquistar o empoderamento e proteção da autoestima”, ressaltou.

“Qualquer violência contra a mulher é um grave problema social e de saúde pública, que traz prejuízos para toda a família, especialmente para as crianças e para a sociedade como um todo. Nosso compromisso é contribuir nos processos de construção da igualdade de gêneros, encorajando mudanças nas práticas sociais para buscar um mundo melhor, sem violência”, acrescentou a secretária.

A advogada do Ceam, Patricia Vieitas, afirmou que o 8 de Março serve para lembrar a luta das mulheres em busca de melhores condições de vida e de trabalho.

“A data ajuda as mulheres a relembrarem sua força nos momentos em que são invalidadas e têm seus desejos e lutas anulados. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é um reflexo dessa luta das mulheres e tem ligação com nosso a uma vida digna sem violência e proteção em relação ao agressor, que deve ser punido por sua conduta”, disse.

Entre várias conquistas, a SMDH já capacitou – por meio de parcerias – centenas de mulheres no “Mulheres Mãos à Obra”, série de cursos da construção civil ministrados no Centro de Qualificação Profissional (CQP), no bairro Aero Clube. Muitas delas já foram contratadas por empresas da região.

Programação do Mês da Mulher

04/03 (Segunda-feira)

Horário: 14h

Cras Jardim Vila Rica

Roda de Conversa “Cuidando de quem cuida”

06/03 (Quarta-feira)

Horário: 8h30

Cras Vila Americana

“Papo de Maria: Sonoridade” com a equipe do Ceam

07/03, 13/03 e 15/03

Horário: 11h às 14h

Sider Shopping

Ação para as Mulheres, da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos

08/03 (Sexta-feira)

Horário: 9h às 11h

Espaço ao lado das Lojas Americanas (Vila Santa Cecília)

Tenda da equipe da SMDH

12/03

Horário: 9h

CQP (Aero Clube)

Roda de conversa com as alunas do “Mulheres Mãos à Obra”

14/03

Horário: 9h

Cras Açude I

Roda de conversa “Cuidando de quem cuida”

14/03

Horário: 9h

Feira Livre do Volta Grande

Tenda da equipe da SMDH

19/03

Horário: 8h30

Feira Livre do Retiro

Tenda da SMDH

20/03

Horário: 14h

Cras Açude I

Roda de conversa “Cuidando de quem cuida”

20/03

Horário: 15h

Paróquia São José (Açude II)

Roda de conversa dom o grupo Construindo Talentos, da SMDH

25/03

Horário: 9h

Feira livre do Santa Cruz

Tenda da SMDH

27/03

Horário: 9h

Feira Livre do Santo Agostinho

Tenda da equipe da SMDH

28/03

Horário: 14h

Cras Água Limpa

“Papo de Maria: Sonoridade” com a equipe do Ceam

28/03

Horário: 14h

Cras Açude I

Roda de conversa “Cuidando de quem cuida”