Jéssica de Assis Lopes se tornou mestra em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora - Divulgação

Jéssica de Assis Lopes se tornou mestra em História pela Universidade Federal de Juiz de ForaDivulgação

Publicado 04/03/2024 10:38 | Atualizado 04/03/2024 10:48

Volta Redonda - O MEP-VR (Movimento Ética na Política de Volta Redonda) anuncia a programação especial para a semana da mulher - de 4 a 8 de março - com uma excelente notícia: a historiadora Jessica Assis Lopes, professora do Pré-Vestibular Cidadão do MEP-VR, conquistou, com louvor, o título de mestra em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com a dissertação: “O Associativismo Negro no Vale do Paraíba: o Clube Palmares de Volta Redonda (1940-1970)”.

A programação do MEP-VR para marcar o Dia Internacional da Mulher - dia 8 de março - tem como tema justamente a presença das mulheres na ciência. As atividades da semana serão realizadas na sede do MEP-VR, no bairro Niterói, de 4 a 8 de março, a partir das 18h30, para os estudantes do Pré-Vestibular Cidadão. A cada dia haverá uma abordagem diferente.

Agora mestra, Jéssica apresentou sua tese na universidade no dia 1o de março, e disse que, por conta do nervosismo que antecede a apresentação, não convidou nem os familiares para o evento. Mas a historiadora destacou no seu trabalho o papel da mulher no associativismo negro.

“Confesso, estava muito nervosa, não convidei ninguém, nem os meus familiares para acompanharem a apresentação, mas deu tudo certo. Na minha pesquisa sobre o associativismo negro com recorte no Clube Palmares, reservei um espaço para analisar a presença feminina no Clube. Tudo isso dentro do conceito de interseccionalidade da pesquisadora Kimberlé Crenshaw, que aborda a opressão da sociedade às mulheres: por ser mulher e negra”, disse.



Mulher na Ciência



A diretora de Ensino no MEP-VR, a professora de matemática, Joan Myrrah, ressaltou a conquista de Jéssica e a importância da conquista justamente fazendo ciência, na semana em que o MEP-VR destaca o papel das mulheres nessa atividade.

“Parabéns, Jéssica! A honrosa conquista veio como um brinde, bem na semana das mulheres! Nós, ao incentivarmos a abordagem sobre mulheres na ciência e pesquisa durante essa semana, tivemos um perfeito exemplo dentro do MEP-VR, vindo de você. O fato já deu o tom do que será a semana das mulheres no movimento”, disse Joan, destacando também que “vários educadores de diferentes áreas reagiram positivamente à proposta” da programação.



O professor de Química do Pré-Vestibular Cidadão do MEP-VR, Pedro Raposa, afirmou que dentro da programação estabelecida pelo movimento, dividirá a fala com Emanuelle Alcântara, acadêmica de química na UFF (Universidade Federal Fluminense), que é uma das participantes no livro “Ciência No Feminino”, escrito pelo professor em 2022.

"A ideia é ótima, já convidei Emanuelle Alcântara, para dividir comigo a apresentação do tema a partir do livro ‘Ciência No Feminino’. No livro, falamos das cientistas, muitas pouco conhecidas. Inclusive levaremos alguns nomes da área de química, por exemplo a Taputi-Belatecalim, considerada a primeira química do mundo (1 200 a.C. na Babilônia. Mesopotâmia). E claro, surpresas sobre brasileiras cientistas”, relatou Raposa, lembrando ainda que “as diferentes abordagens dos colegas ajudam na construção de ótimas redações para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio)”.