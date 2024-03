Atividade é um presente antecipado pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março - Divulgação/Secom PMVR

Atividade é um presente antecipado pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de marçoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 05/03/2024 11:44

Volta Redonda - O Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Usina dos Sonhos, da Divisão de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, promoveu uma tarde de beleza para as usuárias da unidade. A atividade é um presente antecipado pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

A coordenadora da unidade, Nathália Santos, contou que quinze mulheres assistidas pelo Caps Usina dos Sonhos foram até um centro técnico de beleza que funciona na Vila Santa Cecília, onde foram atendidas de graça.

“O deslocamento delas até o salão de beleza serve para socializar, conheçam outros lugares, interajam com outras pessoas e ajudem a diminuir o estigma de que pacientes de saúde mental não podem conviver com outras pessoas”, disse Nathália, ressaltando que elas ganharam uma injeção de autoestima após ver a transformação por que passaram após o corte dos cabelos e fazer as unhas e as sobrancelhas.

O Caps Usina dos Sonhos completa 29 anos em 2024 e foi o primeiro Centro implantado em Volta Redonda, que hoje conta com cinco unidades. Os usuários são pessoas adultas, a partir dos 18 anos, com transtornos mentais de moderados a graves. Atualmente, a unidade tem cerca de 1,9 mil usuários ativos.

O acesso ao Caps pode ser por livre demanda ou por referência de outras unidades de saúde, sejam elas públicas ou privadas. Após o cadastro, é agendada avaliação por um profissional da equipe técnica, que vai indicar o melhor tratamento.

A equipe da unidade é composta por coordenadora técnica, psicólogas, psiquiatras, assistente social, enfermeiro, técnicos em enfermagem, funcionários administrativos, cuidadora e auxiliar de serviços gerais. Além do tratamento médico e individual, os usuários do Caps Usina de Sonhos participam de atividades como grupos terapêuticos e oficinas de artesanato, beleza, esportes, dança e atualidades, que ajudam na reabilitação e socialização.