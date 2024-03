Encontro aconteceu na noite dessa terça-feira (5) no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior, no Laranjal, - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, por meio do setor de Educação Permanente, promoveu evento de integração ensino-serviço-comunidade com o tema “Pode ser lindo aprender no SUS: Desafios para a formação integral dos futuros trabalhadores e trabalhadoras da Saúde”. O encontro aconteceu na noite dessa terça-feira (5) no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior, no Laranjal, e reuniu mais de mil pessoas na modalidade híbrida (presencial e on-line).

De acordo com uma das organizadoras do evento, a médica de Família e Comunidade, Sílvia Mello dos Santos, o objetivo principal foi fazer o acolhimento dos futuros trabalhadores da saúde na Rede de Atenção à Saúde (RAS) em Volta Redonda.

“Considerando os estágios obrigatórios dos futuros trabalhadores do SUS (Sistema Único de Saúde) em Volta Redonda, a integração ensino-serviço-comunidade reforça o fortalecimento da cooperação entre Secretaria Municipal de Saúde, as escolas de nível técnico e superior, os serviços de saúde e a comunidade, para todos os envolvidos na formação e trabalho em saúde no SUS voltados para a integralidade, equidade e universalidade”, falou Sílvia.

O público era formado por estudantes da área da saúde, gestores, técnicos, residentes médicos, profissionais preceptores dos estagiários e professores supervisores técnicos, além de representantes das instituições de ensino superior e técnico que possuem acordo de cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde.

A mesa de abertura da integração era composta pela secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha; a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria do Carmo Carbogim, a Carminha; a secretária Executiva da Comissão Intergestores Regional, a sanitarista Sonia Regina Silva de Paula Machado; e a diretora do Departamento de Educação Permanente da SMS, Marcilea Dias Sá.

A secretária de Saúde de Volta Redonda começou parabenizando a organização do evento, que marcou o retorno da integração presencial, que até o ano passado era feita apenas de forma remota, e reforçou: “todos vocês são o futuro”.

“Após esse encontro vocês estarão munidos de muita informação sobre os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, assim como sobre o funcionamento e a importância do SUS. Em primeiro lugar, vocês verão que o SUS atende 100 por cento da população, mesmo os que têm plano de saúde. Vocês vão entender. Vai ser uma aula de Saúde, Cidadania e Democracia”, afirmou Conceição, que fez a primeira exposição da mesa redonda com o tema “Os desafios da RAS em Volta Redonda para a formação das inteligências do SUS”.



Carminha, que representava o Controle Social na mesa, afirmou que o evento fortalece a integração de todos os atores para tornar o SUS mais forte. “Conhecendo e respeitando o papel da comunidade no processo de planejamento e execução, o serviço de Saúde será cada vez melhor”, disse.

“Torço para que a motivação com a música, demonstrada na abertura do evento, seja a mesma para atuar na Rede Municipal de Saúde e para se qualificar no SUS”, falou Sonia Regina, se referindo à apresentação de saxofone e voz do músico Ramon Santana, que abriu o encontro.

Marcilea falou em gratidão: “A relação estabelecida entre a SMS e as instituições de ensino é que nos permite trabalhar essa parte do SUS, que trata da Educação”, ressaltou, agradecendo e parabenizando a todos os participantes.

Além da secretária de Saúde, participaram da mesa redonda o professor do curso de Medicina do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), o médico Luis Antônio Neves, com o tema “O SUS e os desafios para a formação integral dos futuros trabalhadores e trabalhadoras da saúde”; e a médica de Família e Comunidade, professora associada do Departamento de Medicina Integral, Familiar e Comunitária da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Maria Inez Padula Anderson, que falou sobre “A formação integral e mutiprofissional em saúde: Competências e habilidades esperadas para os futuros trabalhadores e trabalhadoras da saúde”.