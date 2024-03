Flagrante foi registrado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda - Divulgação/PMERJ

Publicado 07/03/2024 11:07

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam na noite desta quarta-feira (6) um homem de 37 anos, depois de encontrar uma pistola 9mm e drogas no carro dele. O flagrante foi registrado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. Segundo as informações da Polícia Militar, uma guarnição foi verificar uma denúncia de um homem armado em um bar, repassada pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). Os policiais se deslocaram até o local, mas o suspeito não foi encontrado. Em patrulhamento pelos arredores, os PMs abordaram o veículo com o suspeito, e encontraram no automóvel uma pistola 9mm, com nove munições, dois pinos de cocaína e uma tira de maconha. O homem foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde permaneceu preso por porte ilegal de arma.

