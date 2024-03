Equipes da 93a DP encontraram grande quantidade de drogas no local, no bairro Siderlândia - Reprodução/PCERJ

Equipes da 93a DP encontraram grande quantidade de drogas no local, no bairro SiderlândiaReprodução/PCERJ

Publicado 07/03/2024 14:53 | Atualizado 07/03/2024 16:10

Volta Redonda - Equipes da 93a Delegacia de Polícia Civil, comandadas pelo delegado titular Vinícius Coutinho, estouraram na manhã desta quinta-feira (7) uma refinaria e paiol de drogas, na Rua Araruama, no bairro Siderlândia, que seriam utilizados por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. No local os policiais civis apreenderam grande quantidade de drogas, munições de diversos calibres, e um fuzil, entre outros materiais.



De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, o material pertenceria a um dos principais líderes do Comando Vermelho na região, e o prejuízo da facção com a apreensão chegaria em torno de R$ 500 mil. Ninguém foi preso.



No local, as equipes apreenderam um fuzil M16 (calibre 5.56), municiado e pronto para uso; duas granadas; 193 munições de metralhadora .30 antiaérea (usadas para derrubada de helicópteros e destruição de carros-forte), além de 398 munições de fuzil calibre 5.56; 262 munições de calibre .380; 157 munições de calibre 38; 12 munições calibre 7.62 e 33 munições cal. 22.



Também foram apreendidos, cerca de 5 quilos de pasta base de cocaína, 15 tablets de maconha, além de grande quantidade de drogas já “endoladas” (embaladas), prontas para comercialização. Ainda foram apreendidos diversos materiais utilizados na preparação das drogas para venda, como balanças de precisão, liquidificadores, além de produtos químicos para serem misturados às drogas - processo conhecido como “batizar” as drogas.