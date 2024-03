Evento acontece de 8 a 10 de março, no Hotel Bela Vista, e reforça o papel do setor na economia - Divulgação

Publicado 07/03/2024 20:41

Volta Redonda - Entre os dias 8 e 10 de março, especialistas da Firjan Senai vão levar conhecimento e novas estratégias em panificação ao público do 1º AlimentAÇÃO. Realizado pelo grupo Alimenta Sul-Rio, o evento acontecerá no Hotel Bela Vista e promete ser uma grande imersão empresarial do setor alimentício.

De acordo com o Panorama da Panificação, divulgado pela Firjan em 2023, o setor atingiu um patamar histórico: 479 mil trabalhadores formais em todo o país, um aumento de 15,2% desde 2013. No estado do Rio, são 41,4 mil empregados, representando 8,6% do mercado nacional. Além disso, o estado abriga 5,2 mil empresas no setor. Esses números mostram o papel fundamental da panificação na geração de empregos e no impulso econômico.

“Esse evento é um importante olhar para o futuro. Em que a inovação, a colaboração e o compromisso com a qualidade são os pilares do desenvolvimento”, ressalta o 1º vice-presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano.

O encontro vai reunir empresários de 19 cidades do polo do Grupo Alimenta Sul-Rio – Sindicato Patronal das Empresas de Panificação do Sul do Estado - com ações de qualificação e treinamento.

Por meio de cursos especializados em panificação e confeitaria, a Firjan Senai capacita profissionais e empreendedores, proporcionando as habilidades e conhecimentos necessários para atender às demandas do mercado e elevar a qualidade dos produtos. Os cursos abrangem desde técnicas básicas de panificação até inovações tecnológicas, permitindo aos participantes acompanhar as tendências e adotar práticas sustentáveis de produção, como acontecerá durante o evento.

Confira a programação da Firjan SenaiI no 1º AlimentAÇÃO:

Sábado (9)

10h40 às 11h40 - Palestra Descomplicando a Fermentação Natural

Com André Luiz de Souza, instrutor do Centro de Referência em Alimentos, Bebidas e Panificação | Firjan SENAI Tijuca

11h40 às 12h10 - Workshop Pães de Fermentação Natural (Unidade Móvel Firjan SENAI – UMO)

14h às 15h - Palestra Monoporção: valor agregado para o produto, praticidade para o cliente

Com Roberta Gomes, instrutora do Centro de Referência em Alimentos, Bebidas e Panificação | Firjan SENAI Tijuca

- Painel: Mix de produtos, transformar o dilema em rentabilidade

Com Priscila Rezende, especialista de Educação - Firjan SENAI

15h às 16h20 - Workshop Slice cake (Unidade Móvel Firjan SENAI – UMO)

As inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (24) 98839-2170, canal para obter também a programação completa. Outros detalhes podem ser conferidos pelo Instagram @grupoalimentasulrio.