Programação totalmente gratuita inclui palestras sobre nutrição materna e amamentação - Cris Oliveira/Secom PMVR

Programação totalmente gratuita inclui palestras sobre nutrição materna e amamentaçãoCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 07/03/2024 17:01

Volta Redonda - A Policlínica da Mulher Dr. Júlio Pereira Gomes, em Volta Redonda, promove de 8 a 15 deste mês atividades em celebração ao Dia Internacional da Mulher – comemorado em 8 de março. A programação totalmente gratuita inclui palestras sobre nutrição materna e amamentação. A unidade, que é referência para gestantes de alto risco e no diagnóstico do câncer do colo do útero e de mama, também vai orientar as usuárias na prevenção às doenças.

Abrindo as comemorações nesta sexta-feira (8), às 16h30, a equipe da policlínica prestará uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com a participação da Banda Municipal de Volta Redonda. A apresentação é aberta ao público. Mais cedo, a partir das 8h, haverá um café da manhã especial para as funcionárias da Policlínica da Mulher, com a presença da coordenadora-médica da unidade, Juliana Monteiro.

“A Policlínica da Mulher terá diversas orientações às pacientes, com a participação da equipe multidisciplinar, que são as enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas e nutricionistas. Contaremos também com participação de convidados especiais para palestras sobre nutrição materna e amamentação, assim como apresentações voltadas à equipe de funcionárias da policlínica. Durante as palestras serão sorteados brindes, doados por parceiros às pacientes participantes”, comentou a coordenadora-médica, Juliana Monteiro.

Programação na Policlínica da Mulher

11/3 (segunda-feira) - 7h - palestra sobre saúde da mulher, cuidado com as mamas e orientação para amamentação;

12/3 (terça-feira) - 7h - palestra sobre nutrição materna e amamentação;

13/3 (quarta-feira) - 8h - palestras sobre planejamento familiar reprodutivo e direitos sociais das gestantes; e aspectos psicológicos na gestação e a importância do acompanhamento terapêutico; 14h - palestra sobre visagismo, autoimagem e cores;

14/3 (quinta-feira) - 8h - palestra sobre nutrição materna e amamentação; 14h - sala de espera, palestra sobre nutrição materna, pós-parto e amamentação;

15/3 (sexta-feira) - 7h - sala de espera, palestra sobre saúde da mulher

Corredor B - palestra: prevenção do câncer do colo do útero;

Corredor A - palestra sobre aleitamento materno.