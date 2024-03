Os 100 novos contratados iniciaram trabalho nesta sexta-feira (8) - Gabriel Valente/SMI PMVR

Publicado 08/03/2024 10:56

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda está contratando mais 100 pessoas para reforçar, a partir desta sexta-feira (8), as equipes que atuam na limpeza e manutenção da cidade. Em paralelo, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) está dando continuidade ao projeto “Meu Bairro + Limpo”, que atua com mutirão de capina, roçada e recolhimento de entulho, entre outros trabalhos como pintura de meio-fio.

Nesta sexta-feira as equipes do “Meu Bairro + Limpo” estão concluindo os trabalhos no bairro Monte Castelo, envolvendo capina e roçada nas ruas, calçadas, praças, canteiros e pomar popular, entre outros espaços públicos. O serviço no bairro conta com cerca de 100 profissionais, com apoio de uma retroescavadeira e três caminhões.

“Fizemos na semana passada no Santa Rita do Zarur, onde o projeto participou junto da força-tarefa contra a dengue. Agora estamos finalizando no Monte Castelo, e neste sábado (9) já iniciamos o ‘Meu Bairro + Limpo’ no bairro Casa de Pedra”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Os próximos bairros a receberem o “Meu Bairro + Limpo”, após o Casa de Pedra, serão: Caieiras (11/3); Cailândia (12/3); Brasilândia (13/3 e 14/3); e Rústico (15/3).

Limpeza e manutenção contarão com 300 pessoas

E com a previsão de mais 100 profissionais contratados por meio da SMI se integrando às frentes de trabalho nesta sexta-feira, a limpeza e manutenção contará com cerca de 300 pessoas atuando pelos espaços públicos, pois, somando as equipes da SMI e da empresa contratada para reforçar o trabalho, o número de profissionais nas ruas é de 200.

“A chuva contribui para o crescimento mais rápido do mato e estamos reforçando as equipes para cortar o mato, limpar e pintar as ruas, calçadas, praças, espaços de convivência. Sabemos que precisamos intensificar essa limpeza e já estamos trabalhando para isso. Logo estaremos em mais bairros, beneficiando cada vez mais moradores”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.