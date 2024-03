Grupo de 12 auxiliares de educação infantil e quatro professores começam a trabalhar já na próxima segunda-feira - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Grupo de 12 auxiliares de educação infantil e quatro professores começam a trabalhar já na próxima segunda-feira Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 08/03/2024 19:33

Volta Redonda - Mais 16 profissionais de educação assinaram nessa quinta-feira (7), no Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) da Prefeitura de Volta Redonda, no bairro Aterrado, suas nomeações para trabalharem na rede municipal de ensino. O grupo é formado por 12 auxiliares de educação infantil e quatro professores dos Anos Iniciais (primeiro ao quinto ano) do Ensino Fundamental, aprovados nos concursos realizados em 2018 e 2019, respectivamente. Nesta sexta-feira (8), os profissionais escolheram na sede da Secretaria Municipal de Educação (SME) qual a escola em que irão trabalhar – e será em breve, pois já estarão no batente a partir da próxima segunda-feira (11).

Maria Patrícia de Jesus, de 41 anos, faz parte do grupo demais recente de convocados para trabalhar como auxiliares de educação infantil. Ela conta que, apesar do concurso ter sido realizado em 2018, ainda esperava ser chamada.

“Eu estava dormindo quando uma amiga entrou em contato, e não acreditei, esperava por isso há muito tempo. Comecei a gritar de alegria às oito da manhã, dizendo que tinha chegado a minha hora, a minha vez. Estou muito feliz, me sentindo realizada, e com uma expectativa enorme”, disse ela, que pretende escolher para trabalhar – caso haja disponibilidade – uma escola no bairro Retiro, onde mora.

Os novos profissionais da rede municipal de ensino terão três anos de estágio probatório. Quanto à carga horária, a dos auxiliares de educação infantil será de 220 horas mensais; para os professores, ela será de 25 horas por semana. Além do salário-base, os novos contratados têm direito a vale-transporte e benefícios como a gratificação social de R$ 200; auxílio alimentação de R$ 250; gratificação do Fundeb, cujo valor é variável; e um acréscimo de 7,5% no salário-base por terem concluído o Ensino Superior. E quem for fazer graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado em uma instituição privada de Ensino Superior tem direito a um auxílio financeiro.

“Temos feitos grandes investimentos na educação. Reformamos escolas, estamos reformando outras, e construindo novas unidades, como a creche no Laranjal. Também melhoramos a merenda escolar, seguimos investindo em tecnologias para as salas de aula. Mas precisamos de material humano para que as crianças possam aprender, e por isso seguimos preenchendo as vagas na rede municipal de ensino para que Volta Redonda continue a ser vista como referência na área”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.