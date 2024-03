Suspeitos e o material aprendido foram encaminhados para a 93ª DP (Volta Redonda) para o registro da ocorrência - Divulgação/PMERJ

Publicado 08/03/2024 11:16

Volta Redonda - Policiais militares do 28° Batalhão da PM detiveram quatro suspeitos de tráfico de drogas, no início da tarde desta quinta-feira (7), no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda.

Na operação, foram apreendidos com os suspeitos 49 pedaços de maconha; 54 pinos de cocaína; 40 pedras de crack; um aparelho celular; um rádio transmissor; R$ 64 em espécie; além de anotações do tráfico de drogas.

Os presos e o material aprendido foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia, para o registro da ocorrência.