Unidade vai oferecer mais 400 vagas para Educação Infantil em tempo integral, atendendo crianças de zero a três anosCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 11/03/2024 15:21

Volta Redonda - Com 95% da reforma concluída, o novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dauro Aragão, no bairro Tangerinal, em Volta Redonda, deve ser entregue em breve à população, já que a obra de adequação do espaço da futura creche está passando por últimos ajustes antes de ser assumida pela Secretaria Municipal de Educação (SME). A unidade, que está sendo criada no antigo campus do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), vai oferecer mais 400 vagas para Educação Infantil em tempo integral, atendendo crianças de zero a três anos, com vagas para berçário (a partir de três meses) e Maternal do I ao III.

O assessor especial da prefeitura, Thiago Martins, acompanha o andamento da obra e esteve no local na manhã desta segunda-feira (11). Segundo ele, partes como os banheiros, alvenaria e elétrica já foram totalmente concluídos e alguns serviços estão sendo finalizados já nesta semana.

“Estamos recolocando o piso emborrachado que nós retiramos, para poder limpar o piso embaixo e refazer toda a colocação, o que deve ser concluído nesta semana ainda. Também estamos instalando a coifa da cozinha e finalizando a instalação dos elevadores. E aí ficam faltando retoques como a pintura final, que deixamos para o mais próximo de entregar, para evitar retrabalhos”, explicou Thiago, lembrando que o espaço foi adquirido pelo governo municipal e a obra é realizada pela FOA (Fundação Oswaldo Aranha), com projeto elaborado pela prefeitura.

O prédio onde a creche vai funcionar também já começou a receber a instalação do sistema de segurança implantado nas escolas da rede municipal. Além de câmeras de monitoramento, o sistema conta também com sensores de presença e o “botão do pânico” – dispositivo de segurança que aciona o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) em casos de perigo iminente.

“É uma obra muito importante para nossa população e o pessoal está empenhado em entregar a creche o mais rápido possível. Será uma creche moderna, referência para nossas crianças, e agradeço a parceria com o UniFOA e ao amigo Eduardo Prado, presidente da FOA, para realizarmos mais esse sonho”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Edifício adaptado e com dois elevadores panorâmicos

A Creche Dauro Aragão, que levará o nome do presidente da FOA falecido em fevereiro de 2021, fica num terreno de 1.250 m² e tem quase 3 mil m² de área construída na Rua 28, nº 619, no bairro Tangerinal. O edifício tem três pavimentos e o acesso será garantido por rampas, escadas e dois elevadores panorâmicos. O projeto, executado pelo IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda), respeita as normas de acessibilidade exigidas pelo Ministério Público Estadual.

As 14 salas de aula estão divididas nos três andares. Todos os pisos também contam com banheiros infantis para meninos e meninas, banheiro feminino e masculino para adultos, refeitório e área para banho. No primeiro pavimento ficam o berçário e a área para banho em bebês.

O local tem toda estrutura necessária para o funcionamento de uma unidade escolar: secretaria; sala dos professores, da direção, da orientação pedagógica e orientação educacional; sala de audiovisual; arquivo; dispensa; recepção; cozinha; além de solário e pátios cobertos e descobertos.