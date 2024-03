Acusado tinha mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria - Divulgação/Deam-VR

Acusado tinha mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúriaDivulgação/Deam-VR

Publicado 12/03/2024 17:27

Volta Redonda - Um homem de 44 anos foi preso na tarde desta terça-feira (12) por policiais das Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda e Cabo Frio. As equipes, sob coordenação das delegadas Juliana Montes (Volta Redonda) e Waleska dos Santos Garcez (Cabo Frio) cumpriram um mandado de prisão que havia contra o acusado, pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria.

O acusado foi capturado no Centro de Barra Mansa, e não ofereceu resistência. A prisão ocorreu como parte da Operação Átria, que está sendo desencadeada durante o mês de março pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Segundo informações preliminares o acusado estaria envolvido em um caso de agressão a uma médica em Cabo Frio, que teve grande repercussão no município da Região dos Lagos.

A Polícia Civil informou que o acusado já foi preso em flagrante anteriormente, e responde ainda por outros episódios de violência doméstica, além de condução de veículo automotor sob a influência de álcool, violação de domicílio, ameaça e injúria. O homem foi levado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população para denunciar crimes, através do Disque Denúncia 2253-1177 e do telefone da Deam (24) 99304-7470. O sigilo é garantido.