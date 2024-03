Veículo impedia o acesso de um cadeirante à vaga exclusiva para PCDs, no bairro São Geraldo - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 13/03/2024 17:02

Volta Redonda - Guardas municipais de Volta Redonda removeram nesta quarta-feira (13) um carro que estava estacionado de forma irregular em uma vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PCDs). A situação impedia o acesso de um cadeirante à vaga e foi denunciada por moradores. O caso aconteceu na Rua General Nelson de Melo, no bairro São Geraldo.

De acordo com a denúncia, o veículo, um Mitsubishi Pajero, estava há mais de um dia estacionado em local proibido. Como o condutor não foi encontrado, o carro foi removido pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e levado para o Depósito Público Municipal. Em caso de qualquer irregularidade, a população pode acionar a Guarda Municipal pelo telefone 153.

“Graças à participação da sociedade, que denunciou o ocorrido, nós conseguimos combater mais essa quebra de regra que atinge de forma contundente as pessoas com deficiência. Estamos atentos, e a tolerância com esse tipo de situação é zero. Toda vez que a população nos acionar, o veículo será removido. Que a população tenha atenção e respeito; afinal, a parada em vagas exclusivas não é permitida nem por um minuto”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa.