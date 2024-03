Iniciativa da prefeitura foi direcionada aos moradores do condomínio 'Minha Casa, Minha Vida' em Três Poços - Divulgação/Secom PMVR

Iniciativa da prefeitura foi direcionada aos moradores do condomínio 'Minha Casa, Minha Vida' em Três PoçosDivulgação/Secom PMVR

Publicado 13/03/2024 16:54

Volta Redonda - Uma manhã de conscientização para o combate à dengue foi realizada nesta quarta-feira (13), no bairro Três Poços, em Volta Redonda. A iniciativa da prefeitura foi direcionada aos moradores do condomínio “Minha Casa, Minha Vida” da localidade. A atividade contou com a participação do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Três Poços, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), em parceria com a Vigilância Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Durante a ação, os moradores receberam orientações para o controle do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, chikungunya e zika – com a distribuição de panfletos com informações de prevenção ao mosquito. Uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) também esteve no condomínio realizando serviços de manutenção, como capina e limpeza urbana.

As crianças, por sua vez, tiveram acesso ao caminhão da Brinquedolândia, além de atividades recreativas com entrega de pipoca e algodão doce. A coordenadora do Cras Três Poços, Paula Chiarelli, mencionou que a ideia de levar as ações de conscientização aos moradores do “Minha Casa, Minha Vida” foi por conta da epidemia de dengue, que está sendo registrada no país.

“Todos nós precisamos fazer um movimento de conscientização para o combate à dengue. Por isso, a equipe do Cras pensou em realizar uma ação compartilhada com a Vigilância Ambiental, além de outras secretarias, e foi muito bom. É uma ação muito importante e benéfica, tanto para os moradores quanto para nós do Cras Três Poços. Quero aproveitar e agradecer a participação da equipe da Vigilância Ambiental, que foi fundamental com suas explicações e orientações para o controle do Aedes”, disse Paula Chiarelli.

A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, explicou que essa ação está atrelada a outras atividades que a prefeitura vem promovendo para o bloqueio da dengue no município.

“As equipes da vigilância não param, estamos com a força-tarefa contra a dengue percorrendo semanalmente os bairros, sendo que aproximadamente 20 localidades já foram contempladas. O município conta atualmente com dois veículos fumacês UBV (Ultrabaixo Volume) que seguem um cronograma pelos bairros, priorizando os que têm maiores índices de infestação do Aedes aegypti”, afirmou Janaína.