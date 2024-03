Objetivo do encontro foi capacitar profissionais para captação e fidelização de doadores de sangue - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 14/03/2024 15:39

Volta Redonda - O trabalho de captação de doadores de sangue realizado pelo Hemonúcleo de Volta Redonda, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), foi destaque durante o “Encontro de Captadores da Hemorrede do Rio de Janeiro – Promoção à Doação Voluntária de Sangue”, evento realizado pelo Hemorio (Hemocentro coordenador do Estado do Rio de Janeiro) nessa quarta-feira (13), na capital carioca. O objetivo do encontro foi capacitar profissionais para atuar na captação e fidelização de doadores voluntários de sangue na hemorrede estadual.

Volta Redonda, ao lado de Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense), foi um dos municípios representados no evento, além de equipes do Hemorio e do Inca (Instituto Nacional do Câncer), entre outras instituições do Governo do Estado. Durante o encontro, a assessora do Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, Cristina Teixeira, falou sobre as estratégias de captação em datas comemorativas na região do Médio Paraíba.

“As campanhas que realizamos são muito importantes para nos ajudar a aumentar o nosso estoque de sangue, principalmente em períodos em que, historicamente, as doações acabam caindo. A população precisa se conscientizar sobre a importância de criar o hábito de estar sempre doando sangue. Doar sangue é um ato de amor”, explicou Cristina Teixeira, lembrando que cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas.

Reunindo responsáveis técnicos e profissionais que atuam na captação de doadores de sangue, o encontro teve também a apresentação de assistentes sociais do Hemocentro Regional de Campos, que falaram sobre Coletas Externas e Captação de Doadores na Região Norte e Noroeste; da assistente social do Inca, que apresentou o trabalho sobre Doadores Regulares de Aférese e Voluntariado; além da assistente social do Hemorio, que mostrou o que é feito para Captação de Doadores Fenotipados.

O evento contou ainda com debate, apresentação de vídeo e outras palestras: “Qualidade no atendimento ao doador de sangue”; “Perfil da captação de doação de sangue na rede pública do Estado do Rio de Janeiro”; “Quais as estratégias para gerenciar os estoques de sangue com aumento de necessidade transfusional?”; e “Estratégias de marketing na captação de doadores voluntários de sangue”.

Doação

A captação de doadores do Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda é feita de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, exceto nos feriados. Antes da coleta, todos passam por triagem clínica, e qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos em boas condições de saúde pode ser doadora, lembrando que os menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis.

O Hemonúcleo atende o próprio Hospital São João Batista e mais cinco unidades: o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado); além de três hospitais privados na cidade (Hinja, Santa Cecília e Viver Mais); e ainda fornece hemocomponentes para unidades em outros dois municípios: Pinheiral e Piraí.