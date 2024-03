Ação ofereceu vários serviços de saúde para os caminhoneiros na BR-393 - Cris Oliveira/Secom PMVR

Ação ofereceu vários serviços de saúde para os caminhoneiros na BR-393Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 21/03/2024 14:40

Volta Redonda - O Centro Regional de Saúde do Trabalhador do Médio Paraíba I de Volta Redonda (Cerest/VR), ligado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nessa quarta-feira (20), no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Barra do Piraí, o evento “Comando em Saúde nas Estradas”, que tem por objetivo avaliar o estado de saúde dos caminhoneiros, categoria que costuma não ter tempo para cuidar de sua saúde.

Dentre os serviços oferecidos aos condutores estavam os testes de glicemia, aferição de pressão arterial, verificação do Índice de Massa Corpórea (IMC), vacinação, atualização de caderneta de vacinação, orientação sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e avaliação clínica. As vacinas ofertadas pelo município de Barra do Piraí incluíam a Antitetânica, Hepatite B, Covid Bivalente, Triviral e Febre Amarela. Os caminhoneiros participaram, ainda, de um momento de conscientização com a PRF, em que assistiram a vídeos informativos sobre segurança no trânsito.

A ação, uma parceria com a própria PRF, o Sest/Senat e a concessionária responsável pela rodovia – a K-Infra –, contou ainda com o apoio do Programa de Saúde do Trabalhador do Município de Barra do Piraí; a Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa; o Programa Saúde do Homem, do Governo do Estado; e dos acadêmicos da área de saúde do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda).

Segundo o coordenador do Cerest Médio Paraíba I, Carlos Amaro, foram atendidos 95 caminhoneiros. Destes, 23 apresentaram pressão arterial elevada, passando por atendimento médico no local.

“Outros cinco foram levados pela ambulância da concessionária para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho”, relatou Amaro, acrescentando que este foi o oitavo “Comando em Saúde nas Estradas” realizado na região do Médio Paraíba I, com grande adesão dos trabalhadores.