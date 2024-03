Equipes da secretaria de Infraestrutura realizaram limpeza das ruas - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 20/03/2024 13:56

Volta Redonda - Com mais um alerta de tempestade para o Sul Fluminense emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta quarta-feira (20), a Coordenadoria Municipal Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Volta Redonda se mantém em alerta máximo para possíveis ocorrências. Além disso, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) trabalharam durante toda a madrugada e seguem nas ruas durante o dia para limpar e desobstruir as vias afetadas pela forte chuva que atingiu a cidade nessa terça-feira (19).

“Ontem (terça) mesmo, após a chuva, nossas equipes estavam nas ruas em operação para normalizar os acessos e atender as ocorrências, contando com o apoio das equipes da secretaria de Infraestrutura e a Guarda Municipal. No momento, temos equipes em vistorias nas margens direita e esquerda do Rio Paraíba. Estamos em alerta máximo”, afirmou o coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira.

A remoção de terra e limpeza da pista estão sendo feitas nos seguintes locais: Av. Sávio Gama e Estrada Terra Vermelha, no Retiro; Av. Nossa Senhora do Amparo, no Santa Cruz e Voldac; Av. Francisco Torres, na Candelária; Av. A1, no São Sebastião; Estrada da Fundação Beatriz Gama; Ruas Cuba e Canadá, na Vila Americana; Rua São José dos Campos, no Santa Rita do Zarur; e Av. Francisco Crisóstomos Torres e Rua Quintal das Flores, no São Luiz. A Guarda Municipal de Volta Redonda está acompanhando todo o trabalho, para garantir a segurança dos funcionários e orientar o trânsito no local.

Choveu 152mm nos últimos dois dias

A Defesa Civil de Volta Redonda recebeu 24 ocorrências relacionadas ao temporal dessa terça-feira, com precipitação de 59mm, chegando a 152mm de chuva nos últimos dois dias. O Rio Paraíba do Sul chegou a estar 1,50 metro acima do nível normal e a Represa do Funil com 70% da sua capacidade. A ocorrência mais grave foi uma queda de um muro de contenção no bairro Jardim Normândia.

O telefone da Defesa Civil de Volta Redonda é o (24) 3339-2065. A prefeitura também disponibiliza a Central de Atendimento Único (CAU) no 156, que funciona 24h por dia, e atende solicitações relacionadas à Defesa Civil pelo número 199.