Mulher foi parada pelos policiais em sinal de trânsito na Amaral Peixoto - Reprodução/PCERJ

Publicado 19/03/2024 19:25

Volta Redonda - Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) flagraram uma mulher de 32 anos com um carro clonado, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda, na tarde desta terça-feira (19). O carro foi detectado após um trabalho de inteligência realizado pelas equipes da delegacia, que constatou que a mulher estaria circulando com um carro clonado pela cidade.

Os policiais conseguiram abordar a motorista do veículo em um semáforo na avenida, uma das mais movimentadas da cidade. A mulher e o veículo foram conduzidos até a 93a DP, e no pátio foi realizado um exame pericial, onde foi constatado que o chassi original do veículo pertence a outro automóvel, roubado em um assalto à mão armada, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Bangu, em 2019.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações serão ampliadas para identificar os responsáveis pelo roubo e pela clonagem do veículo. A mulher permaneceu presa, sendo indiciada pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.