Enquanto abordavam suspeito, agentes ouviram alerta no rádio sobre a presença das equipes policiais - Reprodução/PCERJ

Publicado 18/03/2024 17:09

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam no início da tarde desta segunda-feira (18) um homem de 23 anos, no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda, por suspeita de ser “olheiro” (vigia) do tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, equipes do setor de inteligência que, na Rua Treze, estariam jovens ligados ao tráfico de drogas na localidade, dominada pela organização criminosa Comando Vermelho.

Os policiais conseguiram abordar o suspeito, que estava com um rádio transmissor. No momento da abordagem as equipes ouviram outros integrantes da facção passarem a mensagem no rádio sobre a presença dos policiais, determinando, determinando ainda a retirada de todos os traficantes das “bocas de fumo” (pontos de venda de drogas).

O suspeito, responsável por monitorar a movimentação de pessoas na região para alertar sobre a presença policial, foi detido em flagrante. Ele foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.