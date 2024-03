Equipes foram verificar uma denúncia de tráfico de drogas no local, e conseguiram deter os quatro suspeitos - Divulgação/PMERJ

Publicado 17/03/2024 12:59

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM realizaram uma operação no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda, na manhã deste sábado (16) e conseguiram prender suspeitos de tráfico, com drogas e uma pistola.

De acordo com as informações da Polícia Militar, as equipes foram verificar uma denúncia de tráfico de drogas no local, e conseguiram deter os quatro suspeitos.

Com os homens foram encontradas uma pistola cal. 380; 13 Munições Intactas cal. 380; 83 pinos de cocaína; 55 pedras de crack; nove tiras de maconha; dois rádios transmissores; um cinto tático com coldre; dois celulares; R$ 52 em espécie.

Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para o registro da ocorrência.