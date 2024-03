Policiais encontraram centenas de folhas com etiquetas para o tráfico, com nome e preço de cada droga - Divulgação/PCERJ

Publicado 16/03/2024 17:24

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam na tarde desta sexta-feira (15) um homem de 58 anos, que seria o responsável por uma gráfica da organização criminosa Comando Vermelho, local onde eram produzidas as etiquetas usadas na venda de drogas, para Volta Redonda e toda a região.

As equipes - sob a coordenação do delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado adjunto José Carlos Neto - atráves de um trabalho de inteligência, foram até o endereço, na Rua 24, no Padre Josimo, onde verificaram uma mulher saindo da residência com vários documentos impressos. Ela foi identificada posteriormente como companheira do responsável pela gráfica do tráfico.

Os policiais entraram na residência, onde encontraram centenas de folhas com 50 etiquetas em cada página, com alusão ao Comando Vermelho e às drogas (maconha, cocaína, crack e skank) com seus respectivos valores. Além das folhas com etiquetas, foram encontrados no interior do imóvel vários pacotes com folhas, impressoras, CPU e telefone celular; Chamou a atenção dos policiais o fato de terem vários envelopes para remessa das etiquetas, divididos por bairros. No local havia etiquetas de pelos menos oito bairros. Outro fato curioso é que a facção deu nome de países a cada um dos bairros.

Segundo as informações da Polícia Civil, a ação faz parte de uma investigação em andamento para desmantelar as atividades criminosas na região. O responsável pela gráfica do tráfico de drogas foi detido e encaminhado para a 93a DP (Volta Redonda), sendo posteriormente encaminhado ao sistema prisional.