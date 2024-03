Selo 'Cidade Prevenida' destaca trabalho dos municípios na prevenção e cuidados no controle do uso de álcool e outras drogas - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 16/03/2024 15:31

Volta Redonda - Volta Redonda recebeu nessa quinta-feira (14), no 1º Fórum de Políticas sobre Drogas do Rio de Janeiro, o selo de “Cidade Prevenida”, certificado entregue pelo CEPOPD (Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas) em reconhecimento ao trabalho realizado pela Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD). O evento foi realizado na Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e teve apoio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

O “Cidade Prevenida” é um selo que tem por finalidade reconhecer os municípios que vêm se destacando no trabalho de prevenção, serviços e cuidados no controle do uso abusivo de álcool e outras drogas. A proposta é incentivar outros gestores a investir em políticas públicas que busquem amenizar as demandas decorrentes das consequências do álcool e outras drogas.

A coordenadora de Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, destacou a relevância do selo e agradeceu aos envolvidos. “Isso nos enche de alegria, de reconhecimento, de satisfação, por um trabalho que é organizado junto ao Comuda (Conselho Municipal para Drogas e Álcool) e com outras secretarias como as de Saúde (SMS) e Esporte e Lazer (Smel). É um trabalho em conjunto. O trabalho ‘Famílias Fortes’ está sendo falado no estado do Rio de Janeiro, em Brasília, e nós estamos indo para a quinta edição. Quero parabenizar ao CEPOPD, à subsecretária Mariléia de Paula e agradecer também a todos envolvidos neste nosso trabalho e ao prefeito Neto por todo apoio”, finalizou Neuza.

A subsecretária estadual de Prevenção à Dependência Química, Mariléia de Paula, parabenizou o trabalho feito pelo CMPD em Volta Redonda. “Eu quero dar os meus parabéns à Coordenadoria, à Dra. Neuza Jordão, ao prefeito Neto e a todos os cidadãos pelo trabalho feito em Volta Redonda”, disse Mariléia.

A coordenadora Neuza Jordão se encontrou com o prefeito Antonio Francisco Neto nessa sexta-feira (15) e apresentou o certificado de “Cidade Prevenida” ao chefe do Executivo Municipal.

Neto ressaltou a importância do trabalho de prevenção às drogas e elogiou os envolvidos. “A gente fica muito feliz. Quero agradecer à secretária Rosangela e à subsecretária Mariléia pelo reconhecimento. Isso é, com certeza, em função da competência da Neuza e da equipe dela, ela é uma pessoa que vibra com esse trabalho e faz com muita dedicação. Esse trabalho é muito importante” disse Neto.