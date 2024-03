Colisões em cruzamentos, por desatenção ou desrespeito às regras de trânsito, têm sido comuns - Reprodução/Semop PMVR

Colisões em cruzamentos, por desatenção ou desrespeito às regras de trânsito, têm sido comunsReprodução/Semop PMVR

Publicado 16/03/2024 15:38

Volta Redonda - Imprudência e falta de atenção podem ser fatais quando o assunto é trânsito. Por isso, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda está reforçando as fiscalizações de trânsito e ações educativas que buscam mostrar a importância de os motoristas respeitarem as leis de trânsito para evitar colisões que possam causar consequências graves, como mortes ou sequelas. Nas últimas semanas, câmeras da Ordem Pública têm flagrado acidentes que poderiam ser evitados.

As colisões em cruzamentos, seja por desatenção ou desrespeito às regras de trânsito, como por exemplo conversões proibidas, têm sido comuns. Para combater e atuar na prevenção de acidentes, o secretário de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, lembrou que a secretaria, por meio da Guarda Municipal e o Sistema Integrado de Segurança Pública, vem realizando fiscalizações de trânsito constantemente que têm como alvo os condutores sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e as motocicletas sem equipamentos obrigatórios de segurança. O objetivo é combater atos irresponsáveis e garantir a segurança de todos no trânsito.

“Temos percebido que há acidentes que ocorrem simplesmente pela falta de atenção ou desconhecimento das leis de trânsito. Por exemplo, nas regras de trânsito, os veículos maiores têm sempre que proteger o menor, sendo o motociclista, o ciclista e o pedestre os mais vulneráveis. Dirigir é um compromisso com a sua vida e com a vida do outro, então a pessoa que conduz um veículo precisa ser habilitada. A educação é o melhor caminho para a diminuição do número de acidentes”, disse Luiz Henrique.

Redes sociais e projetos de educação



Além das ações rotineiras nas ruas, a Semop promove campanhas e projetos educativos. Em suas redes sociais, através de vídeos de acidentes reais, a secretaria busca alertar e orientar motoristas e pedestres para a construção de um trânsito mais seguro.

“Diariamente registramos pelas câmeras do projeto ‘Cidade Monitorada’ acidentes que poderiam ter sido evitados. Procuramos divulgar esses casos para que sirvam de exemplos e possamos fazer um trânsito mais seguro. Todo cuidado e atenção são necessários quando estamos conduzindo um veículo. Não use o celular enquanto dirige, fique atento aos sinais sonoros, não ultrapasse o sinal vermelho, atenção e velocidade baixa em cruzamentos. São algumas dicas que evitam situações que acarretam danos físicos ou materiais”, concluiu o secretário municipal de Ordem Pública.

Outro projeto da Semop é a Minicidade do Trânsito, espaço reinaugurado e localizado no interior da Ilha São João. O local recebe crianças e adolescentes que aprendem de forma lúdica orientações e ensinamentos sobre leis, placas e sinalizações de trânsito.

Capacitação para motociclistas

A Ordem Pública de Volta Redonda também oferece curso gratuito de pilotagem para motociclistas habilitados. As aulas acontecem, mediante agendamento prévio, todas as segundas-feiras no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube.

Os alunos aprendem no curso de pilotagem técnicas que ajudam a prevenir acidentes, além de noções de educação no trânsito. A capacitação conta com conteúdo teórico e prático e é ministrada pela escola do multicampeão e piloto profissional Helder Shad. A parte teórica conta com a participação do corregedor da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetor Valdo Rocha.

Ao todo, são oito horas de aula. Entre os assuntos abordados estão o uso correto dos freios em pista reta ou curva, aceleração, posicionamento correto da motocicleta, uso do equipamento de segurança e manutenção preventiva do veículo, entre outras técnicas.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, na Semop, que fica na Ilha São João, ou pelo telefone (24) 3340-2290, entre as 9h e 11h30 e das 14h às 17h30. Os interessados precisam ter CNH e possuir moto de qualquer categoria, já que as aulas ocorrem no veículo do aluno.