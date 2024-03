'Pretinha' foi resgatada das ruas, no cio e precisando de cuidados, e acabou recebendo uma nova família - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 18/03/2024 15:19

Volta Redonda - Seis animais – três cães e três gatos – ganharam novos lares no espaço de adoção “Família Animal” da Prefeitura de Volta Redonda. As adoções aconteceram no sábado (16), no Shopping Park Sul, durante a primeira edição de 2024 do projeto. O próximo espaço de adoção está previsto para o dia 6 de abril no mesmo local.

Uma das adoções que emocionou a equipe da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), foi da “Pretinha” – uma cadela adulta no cio resgatada das ruas no bairro Retiro pelos protetores do município Jair e Rosimar. Ela passou por atendimento médico-veterinário e foi castrada.

“Essa adoção foi realmente muito especial. A ‘Pretinha’ foi abandonada no cio e precisava urgente de cuidados. Nessa edição, ela foi a primeira a receber um novo lar. Nesta segunda-feira (18) fiz contato com a família e está tudo bem com ela. Após a adoção, nós acompanhamos a adaptação dos animais para orientar os novos tutores”, comentou a coordenadora de Proteção e Bem-Estar Animal, Ana Andrade, que ressaltou ainda a importância de adotar animais adultos.

“Muitas famílias procuram adotar cães e gatos filhotes achando que vão se adaptar melhor, porém os animais adultos precisam e merecem uma chance, sendo que eles também têm a facilidade de se adaptar a uma nova realidade. Por isso, indicamos que os cães e gatos adultos também merecem um lugar de destaque na família que está disposta a adotá-lo”, disse.

Cadastro para fazer doação de animais

Os interessados em doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal na SMMA, para se cadastrarem e receberem orientações sobre as exigências legais para participar dos espaços de adoção. Mais informações pelo telefone (24) 3350-7123, ou na sede da SMMA, na Avenida Sete de Setembro, nº 7, condomínio A, bairro Aterrado.

Coordenadoria de Proteção Animal também atua no combate a maus-tratos

A Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal faz cerca de dez fiscalizações diárias para apurar denúncias sobre maus-tratos a animais.

“Nosso trabalho é guiado pelas denúncias que chegam pelo 156 (Central de Atendimento Único) ou pelo telefone (24) 3350-7123. A primeira ação é verificar a veracidade da informação. Caso seja confirmado maus-tratos, damos uma notificação e um prazo para se enquadrar às normas”, contou Ana.

Após o prazo estabelecido, a equipe da coordenadoria volta ao local para nova averiguação. Caso não tenham sido feitas as mudanças indicadas, é aplicada multa de R$ 2.767,24, por animal lesado.

“Em caso de morte do animal, o valor da multa é triplicado”, disse a coordenadora, alertando que pode ocorrer do animal ser retirado do dono.