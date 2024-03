Mais de 270 alunos de 11 turmas que praticam o kickboxing na Escola Municipal Amazonas, no Retiro - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 18/03/2024 13:56

Volta Redonda - Prática esportiva introduzida no Brasil nos anos 70, de acordo com a federação estadual da modalidade, o Kickboxing agora faz parte das atividades desenvolvidas na rede municipal de ensino de Volta Redonda. Alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Amazonas, no bairro Retiro, vêm recebendo o ensino desse esporte na unidade escolar, que funciona em tempo integral.

O pequeno Miguel Souza, de sete anos, aluno do 2º ano do Fundamental, é um dos mais animados com a nova atividade no ambiente escolar. Segundo sua mãe, Hevelyn Souza, o filho abraçou a novidade das aulas de kickboxing com muita empolgação.

“O Miguel chega em casa falando que fez isso, aquilo, fala os nomes dos golpes. Mas o principal de tudo é a emoção dele em contar que fez uma coisa diferente, além do incentivo, a disciplina, porque eles têm regra do que pode e do que não pode fazer, a hora certa de falar. O esporte é tudo na vida das crianças, principalmente para os que estão iniciando. E a escola tem um trabalho muito bem feito, com várias atividades”, afirmou Hevelyn.

Diferente das aulas, Miguel é tímido ao falar sobre sua experiência com as aulas de kickboxing: “A gente tem que lutar, se defender, estou gostando. Quando terminou a aula, fui contar pra minha mãe”, disse de forma rápida o aluno.

Miguel faz parte dos mais de 270 alunos de 11 turmas que praticam o kickboxing na escola. O professor Diego dos Santos Silva, responsável pelas aulas, conta que recebeu o convite da direção da escola e da professora de Educação Física da unidade para levar o kickboxing aos alunos. Segundo ele, a proposta é trabalhar a iniciação à modalidade, assim como ao boxe.

“O esporte, nesse caso a luta, melhora a disciplina, a autoestima, a qualidade de vida, a integração entre os alunos, a cooperação, a ajuda. Apesar do esporte ser individual, a gente sempre trabalha em equipe, com um aluno sempre ajudando o outro”, explicou Diego.

Unidade oferece diversas atividades para os alunos

A diretora-geral da Escola Amazonas, Silvana Xavier Lima, conta que, assim como o kickboxing, a unidade desenvolve diversas outras atividades para os estudantes – algumas também inusitadas, tendo a lista práticas como Funcional Kids, xadrez, ballet, arte e desenho artístico, música, jogos matemáticos, oficina de Educação Ambiental, de Educação para a Cidadania, badminton e robótica, entre outras.

“Recebemos a proposta do professor Diego e para nós, por sermos uma escola de tempo integral, foi maravilhoso, porque desenvolve muitas habilidades com nossas crianças, assim como as outras atividades que temos na unidade. Mas o kickboxing é o xodó, as crianças amam, a família ama, e estamos aqui para desenvolver essas competências e habilidades em nossos alunos, e o lado esportivo na vida deles”, disse a diretora.

Para o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, a inovação nas atividades regulares e complementares da rede municipal contribuem para melhorar cada vez mais a qualidade do ensino oferecido aos estudantes.

“A educação tem que se reinventar, se aprimorar, trabalhar sempre no sentido de despertar o interesse das crianças em aprender, em praticar atividades. Sempre que tiver ações como essa, que agregam ao ensino em nossa rede, vamos buscar parcerias e caminhos para oferecer um ambiente escolar cada vez mais atrativo e de qualidade para os nossos jovens”, frisou Sodré.