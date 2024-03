Objetivo é aumentar segurança de usuários e trabalhadores da rodoviária, além de atuar na área social - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 18/03/2024 16:00

Volta Redonda - A Operação “Segurança Presente”, uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, foi ampliada em Volta Redonda. Com o novo planejamento, os policiais militares do programa passaram a atuar a partir desta segunda-feira (18) também na Rodoviária Prefeito Francisco Torres, no bairro Laranjal. O objetivo é aumentar a segurança de usuários e trabalhadores da rodoviária, além de atuar na área social, retirando pessoas em situação de rua dessa condição e estabelecendo uma relação de confiança com a população.

“Essa ação é muito importante, com a integração, mais uma vez, de todas as forças de segurança. Teremos aqui a presença não só da Operação Segurança Presente, mas da Polícia Militar, da Guarda Municipal, das secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) e Assistência Social (Smas). Tudo isso para que possamos fazer um trabalho completo de retomada da rodoviária. Entendemos que é um local que recepciona as pessoas que vêm de fora, onde os moradores se deslocam daqui para fora da cidade, e precisam ter um ambiente seguro”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, informando que a área passará a ser monitorada pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações em Segurança Pública), se somando às câmeras da própria rodoviária.

O patrulhamento do “Segurança Presente” já era realizado na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e na Vila Santa Cecília. Agora, os PMs atuarão também todos os dias na rodoviária. A ampliação era um desejo da prefeitura e um pedido do deputado estadual Munir Neto junto ao Governo do Estado.

“O foco é garantir a paz e a tranquilidade para a população que frequenta a Rodoviária Francisco Torres. O objetivo é encontrar pessoas com mandado de prisão em aberto, auxiliar aqueles que se encontram em situação de rua e prender quem esteja com drogas, armas ou qualquer objeto ilegal. A ideia é zerar os índices criminais na região, uma vez que a Operação Segurança Presente chegou à rodoviária”, disse o coordenador da Operação Segurança Presente em Volta Redonda, major José Eduardo Martins Silvério.

A assistente social da Smas Joveline Batista explicou que, junto à Operação Segurança Presente, o papel da secretaria será intensificar as abordagens sociais na rodoviária, ofertando o serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua e realizando os encaminhamentos necessários.

“Hoje nós temos o Centro Pop que oferta alimentação, documentação civil e a possibilidade de saída das ruas, através do Abrigo Seu Nadim ou o Serviço de Atendimento ao Migrante, que leva essas pessoas até sua cidade natal. Nós orientamos a população que, caso identifique uma pessoa em situação de rua, faça contato imediatamente com os nossos serviços: (24) 98143-0097 (WhatsApp) e Centro Pop (24) 3512-9772, pois através das nossas equipes nós poderemos fazer o atendimento da melhor forma possível”, disse Joveline.