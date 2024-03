Objetivo é oferecer à população um recurso complementar para os cuidados contra a dengue - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 18/03/2024 15:42

Volta Redonda - O programa Farmácia Viva, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, realiza nesta terça-feira (19), a partir das 8h30, mais uma edição da oficina gratuita de Citronela. A iniciativa acontecerá no Volta Grande, em um espaço da igreja católica localizada ao lado da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do bairro. O objetivo é oferecer à população um recurso complementar para os cuidados contra a dengue.

“Quem já participou da primeira, no dia 5, estará avançando na oficina. Mas também estaremos retomando o ensino da receita, do preparo para quem for pela primeira vez. Quem estiver interessado em aprender, fazer e levar para casa um pouco do repelente é só comparecer à oficina no Volta Grande”, explicou a coordenadora da Área Técnica de Práticas Integrativas da SMS, Fabíola Angelita Martins.

A coordenadora conta ainda que a citronela é um repelente para mosquitos e na oficina os participantes aprendem a fazer um spray com propriedades de repelente de insetos, rápido e prático. A ação faz parte das atividades de Práticas Integrativas e Complementares da secretaria de Saúde, no eixo da Fitoterapia.

“Além do Volta Grande, já levamos essa oficina de citronela ao Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Jardim Vila Rica, e agendamos uma para o próximo dia 26, às 8h30, no ginásio do bairro Açude”, disse Fabíola Angelita Martins, que ministra a oficina junto das profissionais Iara Mediato e Marlete Fraga.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que atua em várias frentes no combate e prevenção à dengue, realizando visitas às residências, disponibilizando centros de hidratação, orientações, entre outras ações, e a produção de um repelente natural é mais uma opção para que o morador possa se proteger contra o mosquito. A Farmácia Viva tem o papel de promover práticas integrativas e complementares, beneficiando a população.

Farmácia Viva

Localizado na Fundação Beatriz Gama (FBG), no bairro Retiro, o Farmácia Viva é um modelo de farmácia que inclui desde o cultivo da planta medicinal, envolvendo a cadeia produtiva com a agricultura local, até o produto final que é o fitoterápico, medicamento com plantas medicinais. O público-alvo é formado por usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), por meio da Atenção Primária. O laboratório de beneficiamento será na Fundação Beatriz Gama (FBG), e a dispensação nas farmácias das unidades de saúde.