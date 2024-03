Homem confessou aos policiais que seria gerente do tráfico no Açude II - Divulgação/PCERJ

Publicado 19/03/2024 23:04

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam um homem de 33 anos, que confessou ser o gerente do tráfico no bairro Açude II, em Volta Redonda. O flagrante foi no final da tarde desta terça-feira (19). Com o detido foram encontrados uma pistola calibre .380, munições do mesmo calibre e drogas.

De acordo com as informações da Polícia Civil, agentes da 93ª DP - sob a coordenação do delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado adjunto José Carlos Neto - obtiveram a informação que o homem, que saiu recentemente do sistema prisional, estaria na Servidão do Batalha, no Açude II, armado, gerenciando a venda de drogas.

Os policiais civis fizeram uma diligência e conseguiram abordar o homem. Em uma revista pessoal, foram encontrados com ele três pinos de cocaína e um tablete de maconha, com etiquetas “CPX AÇUDE CV”. Indagado pelos policiais, o detido confessou que seria o gerente do tráfico de drogas na localidade, afirmando ainda que havia guardado a arma em casa, no quarto dele.

O preso autorizou a entrada dos agentes no quarto dele e dentro do guarda-roupas foi encontrado uma pistola calibre .380, com numeração raspada e municiada com 16 cartuchos intactos. O homem afirmou aos policiais que a arma era “para garantir a segurança da boca de fumo, bem como se defender de possíveis ataques de facções rivais”. Segundo a Polícia Civil, o Complexo do Açude é dominado pela organização criminosa Comando Vermelho.

O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado para prosseguimento da investigação, à disposição da Justiça.