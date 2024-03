Aulas foram suspensas por causa da previsão de aumento na chuva que atinge a cidade - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 22/03/2024 09:30

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda informou - por meio de um comunicado divulgado na manhã desta sexta-feira (22) - que as aulas da rede municipal de Educação, incluindo unidades da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), estarão suspensas na tarde e noite de sexta-feira (22), em decorrência da previsão de aumento no fluxo da chuva que atinge a cidade, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). As aulas do período da manhã seguem normalmente.