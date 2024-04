Previsão é que novos guardas municipais reforcem principalmente ações de trânsito - Divulgação/Semop PMVR

Previsão é que novos guardas municipais reforcem principalmente ações de trânsito Divulgação/Semop PMVR

Publicado 02/04/2024 23:02

Volta Redonda - Os aprovados no último concurso público da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), realizado em 2018, deram início nesta terça-feira (2) ao curso de formação. O grupo formado por 27 alunos passa por capacitação a fim de estarem aptos a executarem atividades nas ruas da cidade. A previsão é que a formação dure aproximadamente 100 dias. Depois de formados, a expectativa é que eles reforcem principalmente ações de trânsito.

Ao longo desse período, os novos guardas municipais passarão por instruções teóricas e práticas, de acordo com a matriz curricular nacional para formação de guardas municipais, entre elas a formação de agentes de trânsito – que os tornarão habilitados a fiscalizar o trânsito.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, deu as boas-vindas aos novos agentes e destacou a importância da chegada deles a todo o sistema de segurança pública de Volta Redonda.

“Esse efetivo vem se somar aos profissionais de segurança pública que o município já conta e que vem realizando uma segurança de proximidade. Existem vários projetos em andamento, no qual vamos conseguir aprimorar com o reforço desses novos agentes. Queremos voltar a ter os guardas de trânsito, principalmente nos grandes centros comerciais, para que eles possam auxiliar na educação dos condutores e pedestres. Esses agentes também atuaram no reforço das diversas atividades que serão executadas pela Guarda Municipal de Volta Redonda. A GMVR é hoje um importante instrumento que ocupa um papel importantíssimo na garantia da ordem e segurança do cidadão volta-redondense”, afirmou Luiz Henrique.

O comandante da GMVR, Silvano de Paula, que também esteve neste primeiro dia do curso de formação dos novos guardas municipais, disse que a chegada deles visa melhorar ainda mais o serviço oferecido à população de Volta Redonda.

“Sejam muito bem-vindos e que vocês venham para fazer a diferença de forma positiva para Volta Redonda, porque há uma grande demanda e sem o agente público não é possível fazer segurança”, disse Silvano.

O primeiro dia de curso contou ainda com a presença do subsecretário de Ordem Pública, subtenente Amauri Pego; do diretor operacional e do corregedor da GMVR, inspetor Cláudio Márcio e inspetor Valdo Rocha, respectivamente.