Suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados para a 93a DP (Volta Redonda) - Divulgação/PMERJ

Publicado 02/04/2024 14:27

Volta Redonda - Policiais militares prenderam dois suspeitos de tráfico no fim da tarde desta segunda-feira (1o), no bairro Belmonte, em Volta Redonda. Após receberem informações de que indivíduos estariam traficando drogas no local, as equipes do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia) foram verificar a denúncia.



Chegando ao endereço citado, os PMs conseguiram deter os dois suspeitos com 73 pinos de cocaína; quatro pinos de cocaína de R$ 20; quatro pinos de cocaína de R$ 30; dois pinos de cocaína de R$ 50; três tambores de crack de R$ 50; R$ 32 em dinheiro vivo.

Os suspeitos presos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para o registro da ocorrência.