Secretaria da Pessoa com Deficiência buscou famílias que se inscreveram, com o Transporte Cidadão - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 31/03/2024 19:28

Volta Redonda - A Toca do Coelho, tradicional festa de Páscoa de Volta Redonda, encerrou a temporada 2024 nesse sábado (31), com a visita de Pessoas com Deficiência. A iniciativa da Secretaria da Pessoa com Deficiência (SMPD) buscou as famílias dos PCDs, que se inscreveram previamente, com o micro-ônibus do Transporte Cidadão e levou até à Praça Brasil.

A Dona Coelha recebeu a todos e entregou um ovo de chocolate para cada um deles, além de posar para fotos. No mesmo dia, outras crianças prestigiaram a Toca do Coelho, que neste ano distribuiu mais de 10 mil Ovos de Páscoa em nove dias de festa, somente nos dois últimos dias, foram entregues três mil.

“O último dia da mais tradicional festa de Páscoa da região resumiu bem o verdadeiro significado da Toca do Coelho: inclusão. Todas as crianças, independente da classe social, tiveram acesso à casinha da Dona Coelha, puderam tirar fotos e ganharam um ovo de chocolate, que simboliza a ressurreição de Cristo”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto, ressaltando que a visita à Toca do Coelho deixa viva a magia da Páscoa em toda a família.

O secretário da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, lembrou que já levou famílias de PCDs na Casa do Papai Noel, no final do ano passado. “Muitos tem a mobilidade reduzida, então, garantindo o transporte, fica mais fácil deles participarem dessa festa que é para todos. Ver a alegria nos rostos deles é o melhor presente de Páscoa”, afirmou.

“Este é um momento de fantasia para as famílias, principalmente para aquelas que, nessa data, têm dificuldade de comprar um chocolate. É um evento tradicional, e a prefeitura tem o cuidado de atender a todos com atenção e organização. Tudo é pensado com muito carinho e cuidado para que seja uma experiência que deixe boas lembranças para as famílias que vêm prestigiar a Toca do Coelho”, disse o gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, responsável pela organização da festa.

Pessoas com deficiência aprovam iniciativa da SMPD

Aldiméia de Araújo mora com a família no bairro Candelária e se inscreveu para ir à Toca do Coelho com o Transporte Cidadão para levar o filho Yuri, de 9 anos, que é cadeirante, e a irmã dele, Alice, de 6 anos.

“Já trouxe o Yuri, quando ainda era de colo, mas ele nem lembra. Estamos felizes por poder participar da festa”, falou Aldiméia. “Estou ansioso para conversar com a Coelha e também para ganhar o chocolate. É muito legal estar aqui”, reforçou Yuri.

Patrícia Cruz, que mora do Retiro, levou o filho autista, Yago, de 7 anos. “Venho sempre com ele, tanto na Toca do Coelho como na Casa do Papai Noel. Mas é a primeira vez que venho com o Transporte Cidadão. É muito mais tranquilo para ele e para mim também. Adorei a iniciativa da SMPD”, contou.