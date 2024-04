PMs encontraram dois revólveres, uma pistola, vários carregadores e munições - Divulgação/PMERJ

Publicado 31/03/2024 19:10

Volta Redonda - Policiais militares prenderam duas mulheres com várias armas e munições, em uma casa na Rua Gandhi, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, na manhã deste domingo (31).

Segundo as informações da Polícia Militar, equipes do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia) e do P2 (Serviço Reservado) foram verificar denúncias de que o suspeito de ser o gerente do tráfico no Monte Castelo estaria em uma casa no bairro, com armas. Chegando ao endereço, na Rua Ghandi, duas mulheres - de 46 e 23 anos - atenderam as equipes policiais e permitiram a entrada na casa.

De acordo com a PM, a responsável pela residência, de 23 anos, teria confirmado aos policiais que seria esposa do gerente do tráfico na localidade. Ela disse às equipes que ele teria saído pela manhã e não saberia onde ele estava. A outra mulher seria moradora da Rua 3, também no Monte Castelo.

Na residência, durante uma revista, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada; um revólver cal. 32, com numeração raspada; um revólver cal. 32, com número de série; um carregador goiabada 9mm; um carregador prolongado 9mm; 48 munições cal. 9mm; dois rádio comunicadores; três bases de rádio; uma bateria de rádio; um caderno com anotações do tráfico; além de R$ 217 em dinheiro.

As duas mulheres presas foram levadas para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), junto com o material apreendido, para o registro da ocorrência.