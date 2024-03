Secretaria de Saúde de Volta Redonda vai manter várias unidades básicas de saúde abertas no fim de semana prolongado - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 28/03/2024 17:12

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda vai manter várias unidades básicas de saúde abertas neste final de semana prolongado para o atendimento de casos suspeitos ou confirmados de dengue, além de uma unidade para a vacinação contra a gripe, que teve sua campanha de imunização anual iniciada no último sábado (23).



No caso do combate à dengue, os cinco centros de hidratação montados pela secretaria funcionarão de sexta-feira (29) a domingo (31). No caso das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) do São Geraldo e Vila Mury, elas ficarão abertas 24 horas por dia; já as unidades do Santa Cruz e 249 funcionarão das 7h às 22h, sendo que a UBSF 249 também será o único polo de vacinação contra a gripe. Por fim, a Academia da Saúde do bairro Volta Grande atenderá a quem tenha sintomas ou confirmação de dengue das 7h às 19h.



A coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Vanessa Huguenin, reforça que é importante que a população se atente aos mínimos sinais de alteração clínica, como febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor retroauricular (atrás dos olhos), prostração e fraqueza – e não somente para os sinais clássicos de dengue, mas também para os sinais de gripe: em caso de coriza, febre, dor no corpo, algum sinal respiratório e/ou constipação nasal, que a população procure a atenção primária.



Ela também lembra que as cinco unidades que ficarão abertas no final de semana são as que devem ser procuradas antes dos hospitais.



“Nós vamos estar com cinco unidades abertas, com horários diferenciados, durante todo o final de semana e feriado. É importante que a população procure primeiro esses locais; as unidades estão preparadas, com equipe multidisciplinar. O paciente pode procurar a unidade mais próxima de onde estiver, e será avaliado pelo enfermeiro e pelo médico, e depois medicado, hidratado, cada um recebendo o seu tratamento e a sua assistência conforme a sua condição clínica. É preciso deixar os hospitais para os pacientes mais graves ou que tenham alguma emergência clínica ou emergência de trauma, além da atenção primária.”



’Vacinação contra a gripe’



Iniciada no último sábado, a campanha de vacinação contra o vírus Influenza (causador da gripe) será realizada de sexta a domingo na UBSF 249, das 8h às 17h.



Vanessa Huguenin destaca que a vacinação teve grande adesão por parte da população desde seu início. “A estratégia de não ter grupos separados para vacinação, e sim começar a vacinar toda a população foi ótimo, pois, dessa forma, as famílias podem se vacinar, e não somente a gestante ou a criança, por exemplo. Todos ficam protegidos de uma vez”, argumenta.



Devido a essa procura, a coordenadora acredita que o estoque já está próximo do fim, mas que na próxima semana chegará uma nova remessa. “As pessoas não precisam ficar preocupadas”, afirmou, salientando que alguns grupos precisam ficar mais atentos e procurar se vacinar o mais breve possível. Entre eles estão os idosos (pessoas com mais de 60 anos); crianças a partir dos seis meses de idade; gestantes e puérperas; pessoas com doenças crônicas ou permanentes; profissionais da Educação das redes pública e privada de saúde; trabalhadores da Saúde das redes pública e privada, além de estudantes que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde.

